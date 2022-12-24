SUSHI+回轉壽司餐館首屆吃壽司比賽，冠軍獲得者7分鐘內吃掉了80件壽司精彩。

Sushi + (Rotary Sushi) 回轉壽司餐館在兔年到來之際，日前在 2131 S. Archer Ave., 的芝加哥 中國城分店特別推出首屆吃壽司比賽，冠軍獲得者 Jordan 7分鐘內吃掉了80件壽司，獲得由SUSHI+回轉壽司餐館頒發的 $300獎金，而第二名 Jennifer 女士獲得 $200獎金，第三名 Gary 獲得 $300獎金。讓參賽者和現場吃貨開心不已。SUSHI+回轉壽司餐館感謝 Kyle 為第二名和第三名頒發獎金，也感謝大家的參與，并將為大家呈上更精彩有趣的遊戲和禮物，以及出品得多各種超人氣日式美食 ，敬請關注。歡迎致電訂餐：中國城分店：312-929-2446（2131 S.Archer Ave. Chicago, IL 60616）。Aurora總店：(630)820-1666（4430 Fox Valley Center Dr. #106 Aurora, IL 60504），Chicago(Broystown)北華埠 分店：872-802-0980（3219 N. BroadwayChicago, IL 60657）或訪問網站：www.rotarysushi.com下訂單。