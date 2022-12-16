密大華裔教授研究：老樹比幼樹更耐旱

一份最新研究顯示，老樹比幼樹更耐旱，而且可更能抵御未來的極端氣候。(密大提供)

一項對五大洲兩萬多棵樹木的最新研究表明，老樹比幼樹更耐旱，而且可更能抵御未來的極端氣候。

該研究於12月1日在線發表於「自然氣候變化」(Nature Climate Change)雜誌，該研究的主要作者、密西根大學森林生態學家歐峻峰(Tsun Fung Au)表示，這些發現凸顯了保護目前原始森林的重要性。他說，地球上原始森林的數量正在減少，未來乾旱將愈加頻繁和嚴重。鑒於它們對干旱的高抵抗力和非凡的碳儲存能力，從減緩氣候變化的角度來看，保護老樹應該是重中之重。

研究人員利用國際樹輪數據庫內的信息，分析了119種對乾旱敏感的樹種，共2萬1964棵樹木乾旱期前後的生長情況。他們專注林冠層最上層的樹木-即最高的樹木群，將其分為「老中青」三個年齡組，研究年齡如何影響不同種類的闊葉樹(例如楓樹、橡樹等)和針葉樹(例如松樹、雲杉等)的乾旱反應。

他們發現林冠層的年幼闊葉樹在乾旱期間生長減少了28%，而老樹生長則減少了21%。在極端乾旱期間，新老樹之間的七個百分點差異，甚至增大至 17個百分點。研究作者表示，雖然這差異看起來相當小，但擴展至全球，它們可能會對區域碳儲存和全球碳循環和碳預算 產生巨大影響，特別是全球最大的碳彙之一的溫帶森林。根據歐博士及其團隊，這些影響將需進一步的研究。

碳彙是指通過植樹造林、植被恢復等措施，吸收大氣中的二氧化碳，從而減少溫室氣體在大氣中濃度的過程、活動或機制。因此，聯合國 政府間氣候變化專門委員會(IPCC)在最新報告中指出，植樹造林可作為一種自然為本的方案以緩解氣候變化。而在2022年聯合國氣候變化大會(COP27)後發表的沙姆沙伊赫實施計畫亦再次強調通過保護森林以實現碳彙的重要性。

研究人員還發現，林冠層中較年輕的樹木，如果在乾旱中存活下來，則表現出更大的韌性且更能恢復到乾旱前生長速度。「我們發現樹冠層中的老樹更耐旱(drought tolerant) ，而冠層的幼樹於乾旱後更具韌性(drought resilient)，這對未來森林的碳儲存具有重要意義」， 歐俊峰表示，這些結果表明，在短期內乾旱對年幼的樹木影響會很嚴重，假使樹木能存活，那麼其恢復能力會更強，將有利於碳儲量。

該研究的共同作者、印第安納大學的麥克斯韋爾(Justin Maxwell)說，此發現對管理森林的方式產生了影響，管理森林以提高其儲存碳和抵御乾旱的能力可能是應對氣候變化的重要工具。考慮樹木年齡如何應對乾旱是一項重要因素。