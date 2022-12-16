施工9年 簡·伯恩交流道最後匝道將開放 塞車可望緩解

簡·伯恩交流道(Jane Byrne Interchange)最後一個主要的出口匝道最早將於周五開放。(取自臉書)

伊利諾州交通廳(Illinois Department of Transportation，IDOT)表示，連接芝加哥鬧區和主要高速路的簡·伯恩交流道(Jane Byrne Interchange)最後一個主要的出口匝道最早將於周五開放。一些小工程將持續到春季，預計不會對交通產生重大影響。

IDOT表示完成的專案將減少一半的交通延誤，提高生產力估計每年節省1億8000萬元，並減少約三分之一的溫室氣體排放量。

自2013年以來的重建工作，旨在緩解堵塞，並使連接甘迺迪高速公路(Kennedy expressway)，丹萊恩高速路(Dan Ryan Expressway) 和艾森豪威爾高速公路(Eisenhower Expressway) 以及艾達威爾大道(Ida B Wells Drive) 的交匯處現代化。該路口於1960年代開放，每天為約40萬名駕駛者提供服務。

工程預計將於2018年6月完成，但很快就遇到了延誤和成本超支。最新估價為8億640億元，比原本的5億3550萬元高出50%以上。

IDOT表示除了早期即計畫放慢施工速度，以避免加重交通惡化、噪音干擾。另外多項原因如：土壤惡劣、擋土牆成本高於預期、管線搬遷、意外發現下水道、疫情供應鏈 中斷、與工人罷工，都造成了費用增加與完工延宕。

交通道近日將開放的區段有：1. 北行入口匝道從Adams Street和Jackson Boulevard上行高速公路。2. 東向的艾森豪威爾到丹萊恩和甘迺迪的匝道開放，高速公路上的車道也將重新開放。

該建設最終包括：

1. 增加車道和改善出口坡道。北向和南向將提供四條車道。

2. 出口匝道工程。北行高速公路到西行艾森豪威爾的雙車道匝道，坡道將更加平坦。東行的艾森豪威爾到北行高速公路的匝道也將成為雙車道。

3. 部分匝道移位與分離，為汽車 提供更安全的方式併入交通或減速離開高速公路。新的地下水庫用以防洪。

4. 重建十座橋樑，九條十字路口。

5. 更寬的人行道和自行車道，改善UIC-Halsted藍線站，以及住宅綠地。