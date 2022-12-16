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太空船SpaceX飛龍號 入駐芝科工館展覽

記者黃曉文／綜合報導
SpaceX飛龍號(Dragon)太空船日前抵達芝加哥科學工藝博物館。(科工館提供)
SpaceX飛龍號(Dragon)太空船日前抵達芝加哥科學工藝博物館。(科工館提供)

經歷數次太空旅行，SpaceX飛龍號(Dragon)太空船日前抵達在芝加哥的新家。芝加哥科學工藝博物館(Museum of Science and Industry，MSI)日前舉行歡迎儀式，慶祝這項見證著航太歷史的珍貴館藏。

當天眾多參觀者擠在博物館的前草坪，迎接太空船的到來。這輛第一代飛龍太空船於2017年8月發射升空，兩次往返國際太空站，運輸太空行走設備、車輛硬體、計算機資源和其他貨物。

飛龍號將在2023年春季向公眾開放，為館內永久典藏之一。展出地點在Henry Crown Space Center。該展覽館的主題是「太空探索的夢想和故事」，展示內容包括：阿波羅8號模組(Apollo 8)、極光7號(Aurora 7)太空艙，呈現出美國首度載人的航太科技。

MSI執行長漢弗萊(Chevy Humphrey)致詞感謝太空探索科技公司SpaceX的這份禮物。此館藏分享了人類航太科技的關鍵歷史，也將啟發未來工程師與科學家的好奇心與創造力。

副市長梅耶卡(Samir Mayekar)稱該太空船的到來是芝城「歷史性的一刻」。他說，MSI是他到芝城時參觀的第一個博物館，也是他決定住在南區的原因之一。

副市長並詢問當日聚集在舞台前的孩童，未來是否想去外太空與火星旅行，孩子們聽了紛紛歡呼，興奮地迎接著太空船抵達現場。

活動吸引的不只有大批乘坐校車而來的小孩。肯卡其郡(Kankakee)居民Kerri Saikan穿著上班服趕來參加儀式。Saiken說，她從小就和家人一起參觀博物館，非常開心能分享太空船到來的喜悅。

飛龍號甚至也吸引了外州的遊客。來自南佛羅里達州Bee Pay，帶著她的三個孩子，趁著拜訪芝城期間來參觀太空船。

「在佛州，雖然會有太空船發射，但沒有機會真正近距離看到它。」Bee Pay說，「當孩子們看到太空船的那一刻，他們的臉龐就興奮地發亮了！」她說孩子們非常驚訝於太空船的巨大。也表示回家後，將對飛龍號進行更多研究，是家長與小孩一起學習的好機會。

當日漢弗萊表示，非常期待將此館藏分享給來自全球各年齡層的遊客。也說明芝加哥就是最適合太空船的地方。「我們是創新之城，我們也是工業之都。芝城就是最適合飛龍號的家」。

太空 芝城 博物館

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