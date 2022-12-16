爭議聲中… 芝市賭場與紅線擴建案 議會通過

市議會14日通過兩大市政建設案，將為市長萊特福特(左)尋求連任的一大助力。中為運輸部長布塔朱吉。(路透)

對芝加哥 市影響深遠的兩大建設案，14日在市議會通過，這是市長萊特福特施政的一大勝利，她當天並呼籲聯邦政府 撥更多經費，支持芝市發展。

市議會14日通過多項提案：包括芝加哥賭場、紅線拓展計畫、近南區高中、第12區市議員、與加重非法持有槍枝處罰。

區長投票 以壓倒性多數(39-5)批准了Bally’s賭場所需的分區變更，確保了這個龐大的專案所需的最終批准。市長稱該專案可支援養老基金和刺激經濟活動。

理事會成員還敲定一項計畫，通過從市中心到南區布朗茲維爾(Bronzeville)的特殊徵稅區收取收入，用以支付部分的紅線南部延伸。

賭場與紅線專案雖然很多障礙，但對萊特福特將是競選連任的兩大利基。部分市議員與區長表達對賭場地點的不滿，並警告它將帶來犯罪和交通等問題。第3區區長道威爾(Pat Dowell) 也提出了對紅線徵稅倡議的擔憂， 質疑要求選民支付鐵路擴建費用的公平性，因為鐵路延伸不會使該區選民受益。

對於這兩個建設案，都有人質疑這些措施過於倉促。儘管如此，市長在投票結束後表示滿意。除了向遠南區(Far South Side)祝賀，稱讚拜登總統支援公共交通建設，並呼籲聯邦政府提供更多資金。

紅線延長計畫並未完成，萊特福特仍然需要尋找其他資金來源，14日投票通過新的「增稅融資」(TIF)預計將提供9.59億美元，並將資助紅線向南延伸5.6哩，但仍需來自聯邦政府的資金。

如果按計畫執行，擴建工程計畫在2025年動工，2029年完成。芝加哥運輸局(CTA)表示建設是公平性問題，遠南區的大部分地區缺乏鐵路服務，通過這次擴建計畫，通勤時間可縮短30多分鐘。

另一與TIF相關勝利，市議會批准為近南區高中(Near South Side high school)提供800萬元的資金。這是中國城和南環區居民長期以來的願望，但引發了對其擬議地點的爭議，以及對附近學校招生衝擊。

當日市議會也批准了萊特富特對第12區下一任市議員的選擇，阿巴爾卡(Anabel Abarca)得到了一致性支持，並通過增加對非法持有槍枝的處罰。

該法案增加了違反槍枝規定者 將處以1000至5000元的罰款或20至90天的監禁，再次違反或擁有攻擊性武器、大容量彈匣、鐳射或消音器將處以1萬元至2萬元的罰款和90至180天的監禁。