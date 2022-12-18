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臺灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴ASMR演唱會　Hard Rock Live人氣旺盛

本報芝加哥訊
臺灣著名流行女歌手张惠妹世界巡迴ASMR演唱會 Hard Rock Live人氣旺盛。
臺灣著名流行女歌手张惠妹世界巡迴ASMR演唱會 Hard Rock Live人氣旺盛。

張惠妹世界巡回演唱會芝加哥站日前在印第安那州 Hard Rock Live 隆重登場。台灣著名流行女歌手張惠妹，是華語樂壇最具影響力的歌後級人物之一，也是華語樂壇90年代中期至今最具代表性的實力派天後。演唱會當晚，張惠妹演唱了多首90後膾炙人口的流行歌曲，無論是動感勁爆的舞曲，還是柔情似水的慢歌，都被她婉轉動人的歌喉詮釋得唯美如天籟，每首歌都深深的震撼了每個歌迷的心靈，張惠妹還多次與歌迷互動，真正帶給歌迷們不少驚喜！

這次大制作張惠妹演唱會，場面盛大，坐無虛席，人氣旺盛，唱完第一曲已令全場歌迷熱血沸騰。張惠妹無論是歌聲，還是現場把控能力，甚至敬業精神，都贏得大家一致好評，不愧為天後！張惠妹與四位伴舞勁歌熱舞嗨翻天。當晚演唱的曲目包括《母系社會》、《不要亂說》、《你相幹什麽》、《開門見山》、《連名帶姓》、《孤單（Tequila)》、《你說了算》、《High High High》、《相愛后動物感情》、《好膽你就來》、《如果你也聽說》、《原來你什麽都不要》、《記得》、《聽海》、《姊妹》、《三天三夜》和《bad baby》等。很多歌迷都慶倖沒有錯過這場演唱會，超值享受，無與倫比！

Hard Rock Casino Northern Indiana 位於印第安那州 Gary 的 5400 West 29th Ave.，緊鄰 I80/94 Burr Street 交匯處，交通十分便利。擁有占地面積20萬平方英尺、全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心將提供26張百家樂(Baccarat)臺，21點（Blackjack）臺28張，骰子臺（Craps）6張，牌九（Paigow）2張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638臺（其中有1300臺老虎機是全新的）及體育博彩等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利 Constant Grind Coffee Shop，三明治西點等高級餐飲場所，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處。

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