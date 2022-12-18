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AmeriStar Casino 副總裁 Ryan Coppola　親臨中華會館為老人送上聖誕禮物和祝福

本報芝加哥訊
AmeriStar Casino 副總裁 Ryan Coppola 率高層聖誕節前拜訪中華會館老人，并送上精美的午餐飯盒！
AmeriStar Casino 副總裁 Ryan Coppola 率高層聖誕節前拜訪中華會館老人，并送上精美的午餐飯盒！

圣誕將至，心系華人老者的 AmeriStar Casino 美洲星賭場副總裁 Ryan Coppola率多位高層人員日前由華埠特別活動委員會負責人李雙振和黃婉嫻的陪同下，親臨中華會館為在中華吃午餐的200多位老人送上點心美食，并祝老人們圣誕及節日快樂！他們的到來，受到中華會館主席伍健生、前主席梅國彬、梅維政、中華員工及老人們的熱烈歡迎，他們的到來，帶給老人們節日般的溫馨愉快！Ameristar Casino Hotel East Chicago 副總裁兼總經理 Ryan Coppola 代表賭場致詞祝各位老人節日快樂，身體健康，萬事如意！

位於印第安那州密歇根湖伴的 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago距離芝加哥中國城只有25分鐘車程，環境一流，風景優美，是您周未娛樂的好地方。地址：777 Aldis Ave, East Chicago, Indiana 46312，電話:219-378-3000 或瀏覽Website： http://www.ameristar.com/eastchicago。

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