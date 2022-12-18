AmeriStar Casino 副總裁 Ryan Coppola　親臨中華會館為老人送上聖誕禮物和祝福

AmeriStar Casino 副總裁 Ryan Coppola 率高層聖誕節前拜訪中華會館老人，并送上精美的午餐飯盒！

圣誕將至，心系華人 老者的 AmeriStar Casino 美洲星賭場副總裁 Ryan Coppola率多位高層人員日前由華埠 特別活動委員會負責人李雙振和黃婉嫻的陪同下，親臨中華會館為在中華吃午餐的200多位老人送上點心美食 ，并祝老人們圣誕及節日快樂！他們的到來，受到中華會館主席伍健生、前主席梅國彬、梅維政、中華員工及老人們的熱烈歡迎，他們的到來，帶給老人們節日般的溫馨愉快！Ameristar Casino Hotel East Chicago 副總裁兼總經理 Ryan Coppola 代表賭場致詞祝各位老人節日快樂，身體健康，萬事如意！

位於印第安那州密歇根湖伴的 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago距離芝加哥中國城只有25分鐘車程，環境一流，風景優美，是您周未娛樂的好地方。地址：777 Aldis Ave, East Chicago, Indiana 46312，電話:219-378-3000 或瀏覽Website： http://www.ameristar.com/eastchicago。