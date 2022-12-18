芝加哥美洲華裔博物館　記錄美國華人中餐業展覽正式開放

上圖為美洲華裔華博館館長劉振斌（右一）美洲華裔博物館基金會會長鄭緯略（右三）和展覽小組組長梅素蘭（右二）以及義工梅國洲先生。

芝加哥 美洲華裔博物館 （CAMOC）大型展覽「中餐在美國奮鬥與成功的故事？正式開放供大家參觀。該展覽突顯了美國華人的奮鬥、堅韌和創業精神，記錄了美國華人雜且經常相互衝突的本性，從雜碎到點心再到麻辣火鍋，將其移民歷史與中華美食的普及聯繫起來。該展覽於 2022 年 12 月 11 日正式向公眾開放，並將長期展出。

開幕儀式由華博館館長劉振斌主持，他聲稱，成立于2005年的芝加哥美洲華裔博物館在各界支持下，不斷成長壯大。劉館長表示，為配合這個中餐業展覽，華博館將全年舉辦烹飪示範和其他有趣的家庭活動，敬請留意即將發布的公告。劉館長歡迎大家入會成為美洲華裔博物館會員，其會費為：老人和學生每年$30，成人$60（$100+1人、$150+3人會籍），公司會籍 $500+10人，捐贈 $250銅質榮譽會籍、$500銀質榮譽會籍，$1000金質會籍或小玻璃磚，$1200白金終身會籍+小玻璃磚，$5000鑽石終身會籍+大玻璃磚，$5500翡翠終身會籍+大玻璃磚。

美洲華裔博物館董事會主席鄭緯略致辭，向大家講解歷史上美國限制中餐行業的種種條例。其中芝加哥市在20世紀初期規定只允許開設高端的中餐館，包括餐館內必須使用高檔餐具，高級餐桌和高級椅子，以限制中餐館的數量。展覽小組組長梅素蘭也談到，這個中餐業展覽旨在與公眾分享華人移民美國的故事和美國中餐業的發展史，梅素蘭呼籲大家如果發現有歷史價值的物件，可以捐贈給博物館。

這次展覽將展出本地的餐館和廚師展品，他們包括 Bob Chinn的蟹屋，新華燒烤，胡曉軍飲食集團，橙菓園/翠碧閣，唐氏茶園，Mee Mah餐廳，大三元酒家，友誼樓；早期餐飲開拓者（如心樓、中西酒家、Chef Shangri-la 和 King's Restaurants），著名作家兼廚師譚榮輝。他們的故事充分展示了他們在美國擔任中國文化和美食大使的角色，以及他們對芝加哥作為主要美食城市的貢獻—其中包括擁有百年歷史的唐人街仍然生機勃勃，並被譽為美國唯一仍在發展的唐人街。

芝加哥美洲華裔博物館是一家501(C)(3)非營利機構，是美國中西部地區唯一的華華裔博物館，致力於推動對美洲華裔文化的欣賞及其作為美國史料重要組成部分的貢獻，並通過展覽、教育和研究來保存主要位於中西部地區的美洲華裔的過去、現在和未來。