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美亞健康協會舉辦”明天會更好”年度籌款會嘉賓雲集

本報芝加哥訊
出席美亞健康協會年度籌款會華咨處代表合照。
出席美亞健康協會年度籌款會華咨處代表合照。

美亞健康協會（MAHA）”明天會更好”年度籌款會日前在芝加哥南富麗華酒家隆重舉行。中國駐芝加哥總領館黃黎明副總領事、僑務組組長張軍鵬、國會議員 Danny Davis、Raja Krishnamoorthi，庫克郡董事會主席 Toni Preckwinkle，芝加哥第11區區長李慧華、第25區區長盧漢士，伊州州務卿亞裔文化中心主任馬森柱等政要、商家及社團代表五百多位嘉賓出席了籌款會。晚會嘉賓云集，場面盛大,美亞健康協會行政主任劉紅代表 MAHA 表彰了多位對美亞協會和為社區作出貢獻的僑團領袖，他們包括：馬森柱、方燕輝、鄭時坦、黃寶章、丘超輝、楚非、吳灝和 Bart Moy，會中還分別頒發了 Airica Steed 博士傑出領導獎，獲頒了社區貢獻獎予劉曄、區羨愉和滿素潔，而劉穎斌家族則獲頒慈善貢獻獎。晚會由知名主持人林珍重主持，芝加哥人民藝術團和希林藝術中心的文娛表演助興，場面隆重。

劉紅主任致辭歡迎大家的光臨和感謝大家的支持！她表示，美中亞裔健康協會（MAHA）是一個非牟利服務機搆，旨在為美中地區亞裔居民提供各種醫療服務，特別是幫助低收入亞裔社區居民突破語言及文化的障礙，爭取同等醫療服務。劉紅表示，美亞搬遷辦公室以后會再接再厲，為華人社區做好服務。美亞健康協會董事長劉炯玲致辭感謝社區各界對美亞健康協會的大力支持。美亞健康協會團隊將本著愛心與善念，以專業的態度，對在芝加哥地區有語言障礙，或是在陌生國度剛剛開啟生活的新移民，提供貼心的服務！

中國駐芝加哥總領館黃黎明副總領事在致辭時祝晚會取得圓滿成功！黃副總領事讚揚美亞健康協會長期致力於為華裔及亞裔社區提供健康和咨詢服務，特別是積極幫助低收入亞裔居民，為維護華裔、亞裔居民健康權益、促進社區繁榮發展作出積極貢獻。希望美亞健康協會舉辦再接再厲，為服務華裔和亞裔社區、為推動中美友好交流作出新的努力。 Danny Davis、 Toni Preckwinkle、李慧華以及盧漢士等政要也分別致辭讚揚美亞健康協會服務社區所作的重大貢獻，并表示感謝！

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機搆、政府公共健康部門和志願者等都有合作。

 

出席美亞健康協會年度籌款會僑團領袖合照。
出席美亞健康協會年度籌款會僑團領袖合照。
出席美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。
出席美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。
美亞健康協會年度籌款會向傑出人士頒發獎牌。
美亞健康協會年度籌款會向傑出人士頒發獎牌。
後排左起：希林藝術團團長勞潔梅、副團長容音寧、黃黎明副總領事、劉紅博士等人與到場...
後排左起：希林藝術團團長勞潔梅、副團長容音寧、黃黎明副總領事、劉紅博士等人與到場表演的希林藝術團小朋友合照。
出席美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。
出席美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。
劉紅博士（左六）開平及五邑同鄉會等社團領袖與傑出社區服務獎區羨愉夫婦（右四、五）...
劉紅博士（左六）開平及五邑同鄉會等社團領袖與傑出社區服務獎區羨愉夫婦（右四、五）合照。
劉博士與出席美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。
劉博士與出席美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。
出席美亞健康協會年度籌款會福興銀行職員到會支持。
出席美亞健康協會年度籌款會福興銀行職員到會支持。
美亞健康協會舉辦”明天會更好”年度籌款會嘉賓雲集。
美亞健康協會舉辦”明天會更好”年度籌款會嘉賓雲集。
美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。
美亞健康協會年度籌款會嘉賓合照。

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