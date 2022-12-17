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芝加哥南北華埠多個僑團代表餐聚　熱烈祝賀陳羨韶榮膺美洲協勝公會第89屆總理

本報芝加哥訊
陳羨韶總理夫婦與來賓合照。
陳羨韶總理夫婦與來賓合照。

美洲協勝公會統一部外交陳羨韶先生日前榮膺美洲協勝公會第89屆新任總理。為此，芝加哥南北華埠多個僑團代表日前在北華埠漢記酒家舉行餐聚晚宴，近200人應邀出席，大家紛紛向陳羨韶先生及夫人道賀。晚宴有來賓致辭、美酒佳餚，勁歌熱舞，協勝公會主席曾賢棟贈送茗酒一支路易十三給陳羨韶總理，恭賀他的當選，為芝城協勝公會爭光、為芝加哥僑社爭光，實致名歸。大家舉杯祝賀陳羨韶先生及祝福大家身體康健，萬事如意，場面熱鬧喜慶！

晚宴由芝城協勝公會主席曾賢棟主持，他對出席晚宴的來賓表示熱烈的歡迎。他并盛贊陳羨韶數十年來對芝城協勝公會和芝加哥華人社區的團結與和諧貢獻良多，這次當選美洲協勝公會89屆總理可謂實至名歸，這是芝加哥僑社的光榮。包括中華會館主席伍健生、芝城洪門致公堂元老 陳耀揚、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、香港華協會會長陳健明、美亞健康協會行政主任劉紅、州務卿亞裔事務顧問委員會主席馬森柱等僑領分別致辭對陳羨韶先生當選美洲協勝公會第89屆總理表示祝賀。

美洲協勝公會第89屆總理陳羨韶在致辭時感謝大家蒞臨，他感謝夫人對他的默默支持。他并說：十分感激美洲協勝公會元老團主席伍煥鵬元老對他的提攜和信任，委任他為美洲協勝公會第89屆新任總理。陳羨韶聲稱，12月6日他在紐約的美洲協勝公會會所就職典禮，也是由伍煥鵬元老為他主持監誓儀式的，并從伍煥鵬元老手中接過印信之后他就正式履行美洲協勝公會總理職務了，他表示，十分感謝元老的知遇之恩！芝城協勝公會副主席陳偉堅向大家介紹該會新職員。

陳羨韶先生夫人并向現場來賓一一道謝！對贈送花籃慶賀的社團和個人表示感謝！晚宴還特別安排了芝加哥知名男歌唱家陳瀟為大家演唱了多首中、粵及英文歌曲，芝城洪門致公堂元老陳耀揚也高歌一曲陳星的《流浪歌》，香港華協會會長陳健明也為大家獻出幾首情歌，還有美亞協會董事長劉烱玲、開平同鄉會會長馮秀蘭以及協勝公會的女士們一起壓軸唱出《瀟灑走一回》，讓晚宴在歡樂的氣氛中結束。

陳羨韶總理與開平同鄉會職員合照。
陳羨韶總理與開平同鄉會職員合照。
出席活動的五邑同鄉會和新會同鄉會代表合照。
出席活動的五邑同鄉會和新會同鄉會代表合照。
黃伍兄弟到場恭賀。
黃伍兄弟到場恭賀。
開平同鄉會會長馮秀蘭（右一）、美亞協會董事長劉烱玲（右二）以及協勝公會的女士們一...
開平同鄉會會長馮秀蘭（右一）、美亞協會董事長劉烱玲（右二）以及協勝公會的女士們一起壓軸唱出《瀟灑走一回》。
陳羨韶總理夫婦與來賓合照。
陳羨韶總理夫婦與來賓合照。
陳羨韶總理夫婦（右）為獻唱的洪門元老七哥（中）獻花。
陳羨韶總理夫婦（右）為獻唱的洪門元老七哥（中）獻花。
來賓陳羨韶總理與來賓合照。
來賓陳羨韶總理與來賓合照。
陳羨韶總理向李振民夫婦等老朋友敬酒表示感謝。
陳羨韶總理向李振民夫婦等老朋友敬酒表示感謝。
左起：黃暉、陳羨韶總理和曾賢棟合照。
左起：黃暉、陳羨韶總理和曾賢棟合照。
協勝公會主席曾賢棟夫婦（右）贈送茗酒一支路易十三給陳羨韶總理，恭賀他的當選！
協勝公會主席曾賢棟夫婦（右）贈送茗酒一支路易十三給陳羨韶總理，恭賀他的當選！
陳羨韶總理夫婦上臺獻花。
陳羨韶總理夫婦上臺獻花。
陳羨韶總理夫婦合照。
陳羨韶總理夫婦合照。
陳羨韶總理夫婦與來賓合照。
陳羨韶總理夫婦與來賓合照。

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