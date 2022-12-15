郵件盜竊日增 防支票遭竄改 可用防詐筆

FBI聯邦專員建議民眾使用防詐欺原子筆寫支票，用這類墨水寫的字跡會滲透到紙張中，可防止被歹徒清洗。 (記者陳曼玲／攝影)

全國郵差協會(the National Association of Letter Carriers)芝加哥分會表示，自9月初以來，多達39名郵差的郵件和郵箱鑰匙被搶。更嚴重的是歹徒將支票 上的筆跡清洗(check washing)，再竄改這些偷來的支票上所寫的抬頭與金額，並用手機app程式存入銀行兌現，導致受害民眾與銀行均遭受嚴重損失，專家建議使用防詐欺 的原子筆(antifraud gel pen)寫支票，可有效減少支票被濫改機率。

一般支票遭更改後存入詐欺者帳戶，銀行可能得花上六個月到幾年才會退還這些錢，受害者有時甚至無法拿回損失全額，FBI聯邦專員強森(Siobhan Jonson)提醒民眾最好把裝有支票的信封拿到郵局的郵箱去投遞，而不要放在自家的郵箱中寄出，他還建議購買一支3元的防詐欺原子筆寫支票， 用這類墨水筆寫的字跡會滲透到紙張中， 可防止被歹徒清洗。

民眾平時要監控自己的銀行帳戶，一旦發現詐欺事件，要向警察局報案，並聯絡郵政檢查局(Postal Inspection Service)報告郵件失竊。

為了防止郵件被偷盜，請注意以下要點：

●不要讓寄出或收到的郵件累積在自家的郵箱中太久。

●郵差投遞信函後，特別是預期會收到支票、信用卡或其他可能被偷取的物品時，要盡快從郵箱中取出。

●最好到郵局寄送重要郵件，而不要放在自家郵箱中。並在接近郵差收取郵件時才去路邊的藍色郵箱投寄。

●如果你尚未收到支票或其他貴重郵件，要盡快聯繫寄件人。

●到美國郵政 局註冊帳號(USPS Informed Delivery)，可以每天收到電子郵件告知有哪些信函將會送到家裡。申請請上網：https://reurl.cc/eWLq67。

●如果假期出遠門，可先到郵局網站暫停郵件遞送，直到回家後再恢復。申請請上網：https://reurl.cc/bGDMkd。

●經常監控你的財務帳戶和信用資料，查看是否有任何詐欺交易。就算沒有遭遇郵件盜竊，一旦發現可疑交易，要盡快聯繫你的銀行等金融機構。及早發現後，可到三大徵信機構（Experian、TransUnion、Equifax）凍結你的信用帳號，使歹徒不能冒用你的身份開立信用卡來消費。

萬一你的郵件遭盜竊，或因郵件盜竊而導致身份被盜竊，要立即報警並打電話到 877-876-2455 向郵政檢查局提交報告，並密切監控財務帳戶和信用狀況，以防發生任何詐欺活動。或上網：www.uspis.gov/report。

改用網路付款。根據聯邦調查局的警告，支票不如你想像中的安全，因為你的銀行信息都記錄在你的支票下方，像是你的銀行帳號的路由號碼(routing number)是明顯可以被利用的。