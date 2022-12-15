芝城冬天電氣瓦斯檢查詐騙多 BBB籲防範

冬季來臨，各種除雪、修暖氣服務也成為詐騙份子的作案藉口。(取材自pixabay)

芝加哥優良商業局(Better Business Bureau，簡稱BBB)提醒消費者，在冬季與節日假期期間，務必謹防各種詐騙 。BBB 總裁兼執行長伯納斯(Steve J. Bernas) 說，這些詐騙者不但會想辦法竊取金錢、個人身份，還可能毀壞房子。

冬天時，詐騙者會利用民眾在冬季需要做的各種檢查進行詐欺，例如電氣瓦斯服務、屋內保溫絕緣工程(insulation)、暖爐檢查或除雪服務等。

BBB表示，由於伊利諾州的法律規定提供水電瓦斯服務(utility companies)的公司，即便民眾逾期繳納帳單，也不准在天氣惡劣期間停止供應。如果民眾擔心賬單逾期，可直接聯繫這些公司； 務必撥打賬單上的客戶服務電話，不要隨便相信打電話或上門的工作人員。

避免被詐騙 BBB提供以下要點：

●上網查看信譽良好的承包商，來委託暖爐維護或維修等服務，避免被詐騙。BBB.org即可查看這些承包商的評比和評論。

●評比各家公司之前，切勿預先支付現金或簽訂合同。

●伊州法律要求任何超過1000元的服務項目，都必須簽訂合約。

●上網搜索承包商的名稱和「垃圾郵件」(spam)一詞。

●用信用卡 支付賬單，比使用現金卡 (debit card)更有保障。

●如果有人不請自來聯絡你，請提高警覺。

●沒有徹底瞭解來到家中的工作人員的背景，並與可信任的鄰居或家人討論之前，勿讓任何人進入你的家裡。