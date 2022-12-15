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芝加哥線上醫療諮詢 部分醫院已開始收費

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥的北岸大學醫療系統月初開始對透過NorthShoreConnect入口網站諮詢病情的患者收費。(NorthShore University Health System臉書)
芝加哥的北岸大學醫療系統月初開始對透過NorthShoreConnect入口網站諮詢病情的患者收費。(NorthShore University Health System臉書)

新冠疫情爆發以來，許多人使用線上看診服務，醫生透過MyChart的入口網站與病人線上溝通。但現在全美和芝加哥地區的許多醫療院所開始對透過MyChart某些複雜醫療訊息收費，民眾的自付額通常低於35元。

芝加哥的北岸大學醫療系統(NorthShore University Health System)月初開始，與西北醫療(Northwestern Medicine)和羅瑞兒童醫院(Lurie Children's Hospital)對透過NorthShoreConnect入口網站諮詢病情的患者收費。

醫療系統負責人表示多數訊息仍然免費，院方只針對一些醫生花較多時間回覆的情況收費，而這些多半是到醫院看醫生比較能有效率溝通的狀況。

根據醫療保健財務管理協會副主席甘德林(Richard Gundling)說，在疫情之後，醫生和民眾不想整天待在醫院裡，因此大家習慣了遠距醫療。但是過去要用電話或面對面諮詢才能解說清楚的複雜訊息，現在則透過Mychart來回答患者，所以院方針對這個趨勢酌收費用。

然而，一直關注這個趨勢的麻州「患者權益倡導組織」(Patient Rights Advocate)的創辦人兼主席費薛爾(Cynthia Fisher)批評這是醫院貪婪的賺錢方式，她更擔心有些人會因為害怕被收費而不敢向醫生詢問自己的病情。

北岸醫院本月透過電子郵件對患者宣布說，透過Mychart上收到的大部分訊息仍保持免費，但某些諮詢需要患者付費，像是新病徵、藥物調整、新處方、慢性病發作等問題。

北岸醫院發言人厄本 (Colette Urban) 說，在北岸醫院，持有Medicare的患者收取網站訊息的自付額在3到10元之間，而有私人保險和 Medicare Advantage 的患者所付的金額可能與實際到醫院或線上就診的費用類似。而對沒有保險的患者所收取的費用為35元。而且，患者在醫生回答問題之前，必須先同意付費。

西北醫療的發言人金(Christopher King)說他們在MyChart上收費的訊息不到1%，每次收費為35元。

同樣，數位健康副總裁帕泰爾(Ravi Patel)說路瑞兒童醫院在過去一年MyChart上收費的訊息僅300次，占全部的訊息的千分之一。他說，MyChart是患者獲得醫療服務的另一種方式。

健康保健成本研究所數據戰略主管哈格雷夫斯(John Hargraves)說，醫療系統應尋找平衡點：要補償醫生回覆患者的時間，對病情輕微的患者也不要收取過高的費用。

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