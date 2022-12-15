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芝首家賭場闖關 市議會將進行最後投票表決

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥第一家賭場將由Bally’s公司經營，預計耗資 17億4000萬元在西河地區興建。(取材自Pixabay)
芝加哥第一家賭場將由Bally’s公司經營，預計耗資 17億4000萬元在西河地區興建。(取材自Pixabay)

芝加哥第一家賭場將由Bally’s公司經營，預計耗資 17億4000萬元在西河(River West)地區興建，即將由市議會進行最後投票表決。

市長萊特福特(Lori Lightfoot)任期內的目標之一就是在芝市開設賭場，藉此提供市府養老基金與振興經濟活動，如果市議會批准該計畫，最後一步就等伊州博彩委員會(Gaming Board)通過。

萊特福特在今年5月宣布賭場將蓋在目前芝加哥論壇報自由中心印刷廠(Chicago Tribune’s Freedom Center printing plant)的所在處，並由總部位於羅德島的 Bally’s公司經營。該公司在全美擁有並管理著十幾家賭場，芝加哥賭場將成為該公司的旗艦店。

委員會以10-4通過賭場興建的計畫：包括一個展覽廳、 一家500間客房的酒店、一間容納3000個座位的劇院、11 家餐廳和4000個遊戲台，像是老虎機和桌面遊戲。

圖為民眾在一家賭場內賭球。(美聯社)
圖為民眾在一家賭場內賭球。(美聯社)

賭場的預定所在地位於第27區，該區長伯內特 (Walter Burnett)說他支持該賭場的原因之一是能夠為社區帶來工作，因此他審查Bally’s 雇用少數族裔和社區居民的計畫，「確保我們社區的人都能找到工作」。他說他目前相信Bally’s提供的雇員計畫文件所承諾的。

代表賭場公司的律師喬治( Meg George)表示，Bally’s將會雇用 60% 的少數族裔和 45% 的女性，興建賭場預估將提供3000個營建工作和3000個全職工作。

賭場興建計畫一旦通過，明年將會先在麥地那神廟大樓內(Medinah Temple building)作為臨時地點開設。

然而，反對者則對公共安全和交通感到不安，包括第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)、第九區區長比爾(Anthony Beale)、第15區區長洛佩茲(Raymond Lopez)與第42區區長賴利(Brendan Reilly)。

臨時賭場的位置落在賴利所負責的區域，他說他對公共安全計畫感到憂心，「我們需要制訂一個堅如磐石的計畫來減輕這些潛在威脅」，並說不管這個賭場在哪裡落腳，他仍會持續反對。

伯內特則為公共安全議題辯護說，Bally’s正在與芝加哥警方合作。 伯內特認為芝市應該對興建賭場感到自豪，因為該地區正在被振興為他所說的「芝加哥市最具活力的社區之一」。

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