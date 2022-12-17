雅美教育文化中心公益講座“解鎖后疫情時代青少年行為習慣與情緒控制”

雅美教育 文化中心（AAECC）在美亞健康協會(MAHA)的大力贊助下，於日前在芝加哥市 Lake Point Tower 的奢活藝術館舉辦了“解鎖后疫情時代青少年行為習慣與情緒控制”的公益講座。此次講座由科工專工作團隊成員周穎博士、程樺和謝建芬組織，科工專副會長陳育蘭主持。活動中 AAECC 主任李暢介紹了雅美的發展曆程和未來的六個發展方向。MAHA主任劉紅博士介紹了美亞健康協會對低收入群體在公共健康領域的關注和服務，科工專會長楚非博士重點介紹了科工專青少年部關心華裔 青少年成長的系列講座。瑞華中文學校副校長孫金愛博士強烈呼吁華裔青少年學會并為自己發聲的重要性。主講人周穎博士從家庭教育的角度介紹了后疫情時代我們所面臨的各種新挑戰。講座結束前的自由交流和抽獎環節充滿了節目的快樂氣氛，大家最后相約要共同來關心我們的華裔青少年的健康成長。

雅美教育文化中心是在聯邦和伊州獲得501c(3)資格的非盈利性組織，目前已經開展各種教育類講座近百場，聽眾數千人，獲得了廣泛的好評。雅美教育的新理念是要培養德、智、體、勞全面發展的孩子。不僅要提高亞裔 孩子的智商，更加重要的是提高亞裔學生的情商，商商，領導力，讓孩子的身心靈全面發展。周博士強調孩子的成長離不開父母的幫助，身教勝於言教，父母就是孩子的起跑線，只有父母不斷學習和提高，才能幫助孩子實現他們的夢想。學好如何做家長這門功課。

雅美教育文化中心（AAECC）感謝美亞健康協會(MAHA)，DENTArt Chicaggo 和TE’AMO 享-茶的大力支持，使我們的這次線下講座圓滿成功。敬請期待我們的下次活動。