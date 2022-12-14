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汰換進度慢 芝加哥39萬戶仍用老舊鉛水管

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥市在1986年以前所安裝的鉛製水管線，可能因水中被鉛污染而危害居民飲水健康，市府正逐年更換這些老舊鉛管。(芝加哥水務管理局臉書)
芝加哥市在1986年以前所安裝的鉛製水管線，可能因水中被鉛污染而危害居民飲水健康，市府正逐年更換這些老舊鉛管。(芝加哥水務管理局臉書)

芝加哥的住屋高達39萬戶的供水管線仍使用鉛製水管，高居全美之冠。由於芝市在1986年以前仍安裝鉛製水管線，因此芝市正在逐年更換這些老舊鉛管。芝市長萊特福特於兩年前宣布小型試點計畫，由市府支付600條鉛管更換費用給符合條件的居民，但到現在只有225名屋主使用這該項補助。

儘管在1986年以前，公眾普遍瞭解鉛會傷害大腦和神經系統的健康，但芝市當時仍有許多建築安裝鉛製水管。雖然EPA將公用飲用水的最高含鉛量設定為十億分之十五，但小兒科醫生與衛生專家說，含鉛量沒有所謂安全標準。

今年1月起，伊利諾州法律規定芝市在每次供水管線破裂或漏水時，都必須更換舊的鉛製水管道，這意謂著芝市每年至少要更換4000到5000條鉛管線。

為了支付這項更換項目的龐大費用，芝市從美國環境保護署(EPA)獲得了一筆3.36 億元、為期五年的低息貸款

芝加哥水務管理局(Department of Water Management)局長安德莉亞.鄭(Andrea Cheng)說，她的部門有 2000多名員工，她計畫增聘300多人進行更換鉛管相關工作。

鄭說，希望明年能實現萊特福特兩年前的目標，即是以美國住房和城市發展部每年提供的1500萬元，更換600條鉛管線。

另外，芝市7月時從州府得到聯邦來的資金400萬元的可免除貸款，也將用來更換托兒所的鉛水管費用。

伊州府規定芝加哥從2027年開始，50年內必須換掉所有市內的鉛製水管。但目前芝加哥沒有足夠的錢來支付所有這筆恐達數十億元的費用。鄭表示，目前芝市會提供濾水器給發現鉛含量超過危險標準的市民。另外也提供家庭更簡單的水質測試方式。

目前芝市換鉛管工人正在使用一種新開挖技術，就是在人行道上鑽孔到達房屋地下室來更換鉛管，可望降低每次約三萬元的更換成本。

民眾若發現住家供水管道有破裂或漏水情況，可撥打311通知芝市府處理。 欲申請更換鉛製水管的屋主，可上網：https://reurl.cc/lZN3NQ

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