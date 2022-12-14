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伊州冬季灑鹽恐汙染水源 專家籲勿過量

記者陳曼玲／綜合報導
專家建議冬季在路上撒鹽除冰不要過量，以免流入下水道傷害水中生物與污染水源。(記者陳曼玲／攝影)
專家建議冬季在路上撒鹽除冰不要過量，以免流入下水道傷害水中生物與污染水源。(記者陳曼玲／攝影)

冬季為了融冰而需要在路上撒鹽時，專家建議不要過量，以免流入下水道傷害水中生物與汙染水源。RiverWatch 主任兼溪流生態學家哈克(Danelle Haake) 說，雖然冬季為了清除街道上的冰而在路上撒鹽，但過多的鹽會被沖刷進入湖泊和溪流，而威脅到淡水動物，並汙染供應給市民的飲用水來源、造成味覺問題，且影響低鹽飲食者的健康。

RiverWatch的研究計畫由伊利諾州的全美大河研究與教育中心(National Great Rivers Research and Education Center)負責，目前招募義工擔任「冬季氯化物守望者」，來觀察記錄路上撒鹽有多少進入當地的河川與溪流。

哈克說，這個計畫的目的是藉由減少道路上撒鹽的數量，來查看是否能有效保護水源與生態環境，以及教育社區居民來解決這類問題。雖然科學家們對伊州幾個流域的氯化物濃度已進行定點研究，但尚未擴大到區域的範圍。

RiverWatch計畫會針對道路撒鹽的問題提供培訓講座，討論是否有撒鹽以外的替代方案，並指導義工選擇測試的地點與觀察的程序。

哈克鼓勵有興趣的市民參加，她說只要花15分鐘就能完成樣本收集和測試氯化物。義工選擇好測試地點後，就會收到檢測用的試紙。

根據 RiverWatch 的研究資料顯示，伊州交通部報告說，2021 年冬季在道路上撒鹽的量為52萬2000 多噸。哈克說這些鹽一旦在冰雪融化後，部分會隨之溶解流入附近的供水系統。

哈克說當鹽分流入溪水中會使氯化物濃度飆高，而傷害溪流中的淡水動物。尤其像是一些敏感的無脊椎動物如豆娘(Damselflies)、蝸牛和貽貝(mussels)，可能會在鹹水中死亡，因而減少了鳥類或其他動物的食物來源，最終破壞食物鏈的循環。

根據伊州環境保護局制訂的水質標準，氯化物濃度高於每升 500 毫克會對水中生物有害。RiverWatch 在2021年的報告發現伊州多個水質樣本中的氯化物濃度已經超過標準。

哈克說，芝加哥整體上已做得很好，會根據溫度、交通和降水類型使用適量的鹽，但她提醒民眾注意道路撒鹽的危害 而不要過度使用。

伊州 教育 檢測

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