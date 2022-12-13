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芝市停車場竊案頻傳 建議車內勿放財物

記者陳曼玲／綜合報導
芝市區收費停車場近來頻傳竊案。(pixabay)
芝市區收費停車場近來頻傳竊案。(pixabay)

過去一個月來，芝加哥商業集中的環區(Loop)商圈，發生數十起車輛在非住宅停車場(parking garage)內遭損毀盜竊案件，其中位於威爾斯街(Wells St)和富蘭克林街(Franklin St)間的門羅街(Monroe St)上的一處停車場，僅10月就有39輛車遭破壞盜竊。

芝警局提醒前來芝加哥旅遊的民眾，不要將貴重物品放在車內，否則容易成為小偷作案目標。

根據芝加哥警方數據，去年有這類的竊盜損害案件有76起，今年至今暴增三倍到223宗。

一對到芝加哥旅遊的夫婦因在路邊停車被罰款，後來改停到室內停車場，車子竟被打破車窗，當時附近有多輛車子受害，現場都是玻璃碎片，衣物被翻得滿地都是。

警方研判這些盜賊，應該是潛伏在室內停車場，等夜間沒人時，就出來砸碎車窗並偷取車內物品。

當民眾的車輛停在這些付費的停車場時，車主自己得全權負責失竊損失，停車場東主無賠償義務。民眾如果把車停進停車場，車內不要放置任何從外面看得到的地方，尤其不要放貴重東西，也應避免放在後車廂。

另外，專家建議購物後不要返回車內放下購物袋離開，因為潛伏的歹徒可能在一旁監視，最好一次買完後帶回車上離開，此外，最好把車停在光線充足的停車位置，並盡量選擇有錄影監視器的停車場。

保險公司GEICO提供以下建議防範車輛被盜竊：

●開車時要將車門鎖上。

●停車時，切勿將鑰匙留在車內，關閉所有車窗和天窗。

●不要將您的車輛牌照登記等文件留在車內，這樣竊賊遇到警察盤查，就無法出示汽車登記證。

●避開已知的高犯罪率地區。

●安裝車輛防盜系統。

●注意周圍環境，尤其是車庫、停車場和加油站。

●將汽車的車輛識別號 (VIN)刻在每個車窗上，小偷或因不想花錢更換所有玻璃而放棄偷竊。

●停車時車輪轉向路邊或其他障礙物，遏止小偷拖走車子。

●如果遇到劫車者，不要反抗。 汽車可以換，但生命無價。

芝加哥 汽車 警察

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