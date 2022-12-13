伊州期中選舉 4成選民選舉日前已投票
伊利諾州選舉委員會(Illinois Board of Elections)公布11月8日期中選舉的總結報告指出，每10個伊州選民中，約有四個在選舉日前就已經投完票，選委會表示，由此可以看出郵寄投票與提前投票已成為越來越多選民所青睞的投票方式。
伊州選委會表示，全州超過410萬張選票中，有21％的選民在大選日之前已經到各個提前投票所投完票，另外有18％的選民寄交郵寄選票，這兩個投票方式總計占了所有選票的39％。
這個比率比上次2018年時的34％，還多出五個百分點，當年有25%選民選擇提前投票，另有9％的選民通過郵寄選票完成投票。
伊州積極推動郵寄選票成為更方便的投票選擇，甚至允許選民可以要求在未來的選舉中，永久使用郵寄選票的方式投票。
不過，雖然伊州增設了許多提前投票所，但全州810萬選民中，在11月初的期中選舉，僅有51％的選民參與投票，此比率在過去40年來，僅次於2006年的48.6%、2014年的49.2%，以及2010年的50.5%，名列第四低。連2018年的投票率都有57％。
伊州過去40年投票率最高的年度為1982年，投票率達65％，當年也是伊州州眾議會將州眾議員人數從177名減少到118名的一年。
郵寄投票從2004年至今，一直維持穩步增加的趨勢，直到疫情爆發的2020年，郵寄投票的比率達到史上新高33％，同年提前投票的人也大幅增加。
伊州選委會的總結報告中，也確認了伊州憲法有關工人權利的第一修正案(Illinois Constitution Amendment：Worker's Rights)過關，雖然這項法案沒有在公投中獲得60％的支持，但在總數約410萬張的選票中，獲得53.4%的贊成票，過了50％門檻。
角逐連任的伊州審計長曼多匝(Susana Mendoza)拿到了233萬張的選票，為該次選舉中，獲得最多選票的候選人。
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