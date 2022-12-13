我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

伊州期中選舉 4成選民選舉日前已投票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
約18％的伊州選民選擇郵寄投票，圖為選民將已圈選的郵寄選票投入安全收集箱。(特派員黃惠玲／攝影)
約18％的伊州選民選擇郵寄投票，圖為選民將已圈選的郵寄選票投入安全收集箱。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州選舉委員會(Illinois Board of Elections)公布11月8日期中選舉的總結報告指出，每10個伊州選民中，約有四個在選舉日前就已經投完票，選委會表示，由此可以看出郵寄投票與提前投票已成為越來越多選民所青睞的投票方式。

伊州選委會表示，全州超過410萬張選票中，有21％的選民在大選日之前已經到各個提前投票所投完票，另外有18％的選民寄交郵寄選票，這兩個投票方式總計占了所有選票的39％。

這個比率比上次2018年時的34％，還多出五個百分點，當年有25%選民選擇提前投票，另有9％的選民通過郵寄選票完成投票。

伊州積極推動郵寄選票成為更方便的投票選擇，甚至允許選民可以要求在未來的選舉中，永久使用郵寄選票的方式投票。

不過，雖然伊州增設了許多提前投票所，但全州810萬選民中，在11月初的期中選舉，僅有51％的選民參與投票，此比率在過去40年來，僅次於2006年的48.6%、2014年的49.2%，以及2010年的50.5%，名列第四低。連2018年的投票率都有57％。

伊州過去40年投票率最高的年度為1982年，投票率達65％，當年也是伊州州眾議會將州眾議員人數從177名減少到118名的一年。

郵寄投票從2004年至今，一直維持穩步增加的趨勢，直到疫情爆發的2020年，郵寄投票的比率達到史上新高33％，同年提前投票的人也大幅增加。

伊州選委會的總結報告中，也確認了伊州憲法有關工人權利的第一修正案(Illinois Constitution Amendment：Worker's Rights)過關，雖然這項法案沒有在公投中獲得60％的支持，但在總數約410萬張的選票中，獲得53.4%的贊成票，過了50％門檻。

角逐連任的伊州審計長曼多匝(Susana Mendoza)拿到了233萬張的選票，為該次選舉中，獲得最多選票的候選人。

投票 伊州 期中選舉

上一則

提高乘客量、推公平通勤 華府公車明夏或將永遠免票

下一則

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

延伸閱讀

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
期中選舉勝利卻掀退黨潮 專家：民主黨面臨理念考驗

期中選舉勝利卻掀退黨潮 專家：民主黨面臨理念考驗
賭很大 伊州運動博彩10月投注超過10億元

賭很大 伊州運動博彩10月投注超過10億元
伊州無小費員工最低時薪 明年起調高至13元

伊州無小費員工最低時薪 明年起調高至13元
全美能源效率 伊州位居16 汽車排放表現欠佳

全美能源效率 伊州位居16 汽車排放表現欠佳
伊州頂尖高中IMSA 新學年首度招收外州生

伊州頂尖高中IMSA 新學年首度招收外州生

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿