伊州期中選舉 4成選民選舉日前已投票

約18％的伊州選民選擇郵寄投票，圖為選民將已圈選的郵寄選票投入安全收集箱。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州選舉委員會(Illinois Board of Elections)公布11月8日期中選舉 的總結報告指出，每10個伊州 選民中，約有四個在選舉日前就已經投完票，選委會表示，由此可以看出郵寄投票 與提前投票已成為越來越多選民所青睞的投票方式。

伊州選委會表示，全州超過410萬張選票中，有21％的選民在大選日之前已經到各個提前投票所投完票，另外有18％的選民寄交郵寄選票，這兩個投票方式總計占了所有選票的39％。

這個比率比上次2018年時的34％，還多出五個百分點，當年有25%選民選擇提前投票，另有9％的選民通過郵寄選票完成投票。

伊州積極推動郵寄選票成為更方便的投票選擇，甚至允許選民可以要求在未來的選舉中，永久使用郵寄選票的方式投票。

不過，雖然伊州增設了許多提前投票所，但全州810萬選民中，在11月初的期中選舉，僅有51％的選民參與投票，此比率在過去40年來，僅次於2006年的48.6%、2014年的49.2%，以及2010年的50.5%，名列第四低。連2018年的投票率都有57％。

伊州過去40年投票率最高的年度為1982年，投票率達65％，當年也是伊州州眾議會將州眾議員人數從177名減少到118名的一年。

郵寄投票從2004年至今，一直維持穩步增加的趨勢，直到疫情爆發的2020年，郵寄投票的比率達到史上新高33％，同年提前投票的人也大幅增加。

伊州選委會的總結報告中，也確認了伊州憲法有關工人權利的第一修正案(Illinois Constitution Amendment：Worker's Rights)過關，雖然這項法案沒有在公投中獲得60％的支持，但在總數約410萬張的選票中，獲得53.4%的贊成票，過了50％門檻。

角逐連任的伊州審計長曼多匝(Susana Mendoza)拿到了233萬張的選票，為該次選舉中，獲得最多選票的候選人。