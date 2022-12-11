香港華協會第28屆年會成功圓滿　特邀香港藝人胡渭康芝加哥登臺演出

陳健明會長與來現場做義工香港超市員工合照。

香港 華協會第28屆年會日前在西郊 Drury Lane 酒店隆重舉行。中國駐芝加哥 總領館黃黎明副總領事、僑務組組長張軍鵬領事，美國國會眾議員 Dennis Davis，伊州州務卿 Jesse White，芝加哥第11區區長李惠華，香港貿發局美國中西部代表張維聰等政要以及芝加哥商界、僑界代表等500多人出席了晚會。本屆年會主題為“勢不可擋 闊步向前”，香港華協會會長陳健明攜20多位董事出席并為本屆晚會總干事梅小平，名譽會長朱慶龍頒發了杰出領袖獎，同時還為香港會元老 Dominic Lai 頒發了杰出成就獎。表揚他們為協會和社區所作的貢獻。晚會由王志輝（David Wong）和李炎（ViVi）主持。

香港華協會會長陳健明首先致辭表示，今年是中國香港特別行政區成立25年，也是芝加哥華協會成立第28個年頭。大千世界，海外的廣大香港同胞，尤其是在大芝加哥地區落地生根的香港人均希望香港社會安定，經濟繁榮。在芝加哥僑社，香港華協會積極參與社區的各項公益活動，參與選舉投票，戶外燒烤，敬老活動，還組織了提拔新人的大型歌唱比賽、高爾夫球香港杯球賽及一年一度的聯歡晚會等。香港華協會將繼續為芝加哥社區繁榮和安全作不懈努力。

黃黎明副總領事在致辭中肯定了香港華協會在積極弘揚中華文化，服務華人社區，維護華裔權益，促進僑社團結，推進中美友好等領域作出的努力。希望香港華協會團結一心，共同努力，繼續發揮香港同胞的獨特優勢，關心和支持祖籍國發展建設，為推動中美友好交流和務實合作作出更大貢獻。

美國國會眾議員 Dennis Davis，伊州州務卿 Jesse White，芝加哥第11區區長李惠華，香港貿發局美國中西部代表張維聰也分別致辭對晚會表示祝賀，并高度評價香港華協會多年來對社區的貢獻。李惠華區長還特別表揚芝加哥香港華會協近30年對提升社區文化生活品質以及關愛老人及社區繁榮團結等方面均貢獻良多。

本屆年會總干事梅小平，副總干事余杏瑜為當晚安排了豐富美食以及精彩文藝演出。除特邀香港藝人胡渭康來芝加哥登臺演出外，還有黃河藝術團等文藝團體表演，幸運抽獎等娛興節目。香港實力派歌星胡渭康傾情演唱了多首大家耳熟能詳的懷舊歌曲，特別是與觀眾互動環節，讓現場氣氛一浪接過一浪，胡渭康當晚還為聖德力小學籌款做善事跑遍全場，付出辛勞，值得讚賞。當晚白金贊助商百佳香港超市集團和 AM Center，還有眾多贊助商家包括 Hard Rock賭場，Horseshoe賭場，Ameristar賭場以及和樂食品公司現場派發禮物等。