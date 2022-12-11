我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

香港華協會第28屆年會成功圓滿　特邀香港藝人胡渭康芝加哥登臺演出

本報芝加哥訊
陳健明會長與來現場做義工香港超市員工合照。
陳健明會長與來現場做義工香港超市員工合照。

香港華協會第28屆年會日前在西郊 Drury Lane 酒店隆重舉行。中國駐芝加哥總領館黃黎明副總領事、僑務組組長張軍鵬領事，美國國會眾議員 Dennis Davis，伊州州務卿 Jesse White，芝加哥第11區區長李惠華，香港貿發局美國中西部代表張維聰等政要以及芝加哥商界、僑界代表等500多人出席了晚會。本屆年會主題為“勢不可擋 闊步向前”，香港華協會會長陳健明攜20多位董事出席并為本屆晚會總干事梅小平，名譽會長朱慶龍頒發了杰出領袖獎，同時還為香港會元老 Dominic Lai 頒發了杰出成就獎。表揚他們為協會和社區所作的貢獻。晚會由王志輝（David Wong）和李炎（ViVi）主持。

香港華協會會長陳健明首先致辭表示，今年是中國香港特別行政區成立25年，也是芝加哥華協會成立第28個年頭。大千世界，海外的廣大香港同胞，尤其是在大芝加哥地區落地生根的香港人均希望香港社會安定，經濟繁榮。在芝加哥僑社，香港華協會積極參與社區的各項公益活動，參與選舉投票，戶外燒烤，敬老活動，還組織了提拔新人的大型歌唱比賽、高爾夫球香港杯球賽及一年一度的聯歡晚會等。香港華協會將繼續為芝加哥社區繁榮和安全作不懈努力。

黃黎明副總領事在致辭中肯定了香港華協會在積極弘揚中華文化，服務華人社區，維護華裔權益，促進僑社團結，推進中美友好等領域作出的努力。希望香港華協會團結一心，共同努力，繼續發揮香港同胞的獨特優勢，關心和支持祖籍國發展建設，為推動中美友好交流和務實合作作出更大貢獻。

美國國會眾議員 Dennis Davis，伊州州務卿 Jesse White，芝加哥第11區區長李惠華，香港貿發局美國中西部代表張維聰也分別致辭對晚會表示祝賀，并高度評價香港華協會多年來對社區的貢獻。李惠華區長還特別表揚芝加哥香港華會協近30年對提升社區文化生活品質以及關愛老人及社區繁榮團結等方面均貢獻良多。

本屆年會總干事梅小平，副總干事余杏瑜為當晚安排了豐富美食以及精彩文藝演出。除特邀香港藝人胡渭康來芝加哥登臺演出外，還有黃河藝術團等文藝團體表演，幸運抽獎等娛興節目。香港實力派歌星胡渭康傾情演唱了多首大家耳熟能詳的懷舊歌曲，特別是與觀眾互動環節，讓現場氣氛一浪接過一浪，胡渭康當晚還為聖德力小學籌款做善事跑遍全場，付出辛勞，值得讚賞。當晚白金贊助商百佳香港超市集團和 AM Center，還有眾多贊助商家包括 Hard Rock賭場，Horseshoe賭場，Ameristar賭場以及和樂食品公司現場派發禮物等。  

 

出席香港華協會第28屆年會僑界代表。
出席香港華協會第28屆年會僑界代表。
香港實力派歌星胡渭康傾情演唱。
香港實力派歌星胡渭康傾情演唱。
出席晚會的芝加哥當地主流政要、僑社代表合照。
出席晚會的芝加哥當地主流政要、僑社代表合照。
左為芝城金牌主持王志輝（David Wong）和李炎（ViVi）。
左為芝城金牌主持王志輝（David Wong）和李炎（ViVi）。
香港華協會會長陳健明（左上圖）及貴賓在第28屆年會上的致辭。
香港華協會會長陳健明（左上圖）及貴賓在第28屆年會上的致辭。
大會總幹事梅小平與出席香港華協會第28屆年會僑界代表。
大會總幹事梅小平與出席香港華協會第28屆年會僑界代表。
陳健明會長攜香港會全體董事向香港會前會長、本屆晚會總干事梅小平、名譽會長朱慶龍頒...
陳健明會長攜香港會全體董事向香港會前會長、本屆晚會總干事梅小平、名譽會長朱慶龍頒發杰 向香港會元老Dominic Lai 頒發杰出成就獎。
出席晚會的芝加哥當地主流政要、僑社代表合影。
出席晚會的芝加哥當地主流政要、僑社代表合影。
香港會副會長丘瑞圖（后排左一）陳健明會長會長夫人Anna Chen(前排右)與來...
香港會副會長丘瑞圖（后排左一）陳健明會長會長夫人Anna Chen(前排右)與來賓的合照。

香港 芝加哥 眾議員

上一則

Hard Rock Casino 娛樂中心一眾高層親臨中華會館 為老人送上禮物和祝福

下一則

陳氏汽車鈑金維修 專業陳師傅親自主理 價錢公道合理

延伸閱讀

封殺5年 范冰冰轉戰港韓拚復出

封殺5年 范冰冰轉戰港韓拚復出
芝加哥林肯公園動物園百年橡樹 明春移除

芝加哥林肯公園動物園百年橡樹 明春移除
保安局：懲教人員擔任特務警察參與抗疫 守護香港

保安局：懲教人員擔任特務警察參與抗疫 守護香港
年節假日聚餐好去處　悅滿樓 絕對香港 粵菜點心任您嘗

年節假日聚餐好去處　悅滿樓 絕對香港 粵菜點心任您嘗
日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」
香港學者預期：中國新冠疫情恐出現「海嘯式爆發」

香港學者預期：中國新冠疫情恐出現「海嘯式爆發」

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？