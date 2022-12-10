讓花園好過冬 清除病蟲害、落葉覆蓋土壤

清理花園時可用除草機把草地上的落葉碾碎直接留在草坪上，這些落葉會很快腐爛並滋養土質。(記者陳曼玲／攝影)

冬季來臨，要讓花園裡的植物來年可以健康生長，伊利諾州 莫頓植物園 (Morton Arboretum)的植物專家葉斯拉(Sharon Yiesla)建議整理花園過冬時，除了拔除花園內有病蟲害問題的植物，還可利用落葉、莖桿等有機物來覆蓋並滋養土壤。

葉斯拉說落葉會隨時間被微生物分解，能提供養分給植物的根部吸收，如果過度清除這層養分，會使花園像一片沙漠。她提供以下幾項要點：

●清除患病或受感染植物：如果花園內的植物有嚴重的病蟲害問題，像是酸蘋果 樹(crab apple)上有蘋果黑星病(apple scab)，或玫瑰花叢上有黑斑，要加以剪除才不會明年再出現感染。另外，真菌孢子和蟲卵會在感染的葉子和樹枝上殘留過冬，因此要把這些植物的葉子丟到院子外，不要跟堆肥放在一起。

●覆蓋土壤：沒有葉子覆蓋的土壤，冬天時會使植物的根部暴露在溫差變化的空氣中而受傷。因此在種有多年生(perennial)植物的地表上可覆蓋 1 到 2 吋的覆蓋物(mulch)來隔絕冷空氣。也可把碾碎的落葉灑在樹木和灌木叢的周圍。

●清理草坪：不要讓大量的葉子殘留在草地上，因為過多的葉子會阻擋陽光或囤積水分而使草坪潮濕生病。可用除草機把草地上的落葉碾碎直接留在草坪上。或是把草坪上的落葉耙成一堆後，再用電動割草機推過幾次，取一部分覆蓋在草坪上，這些落葉會很快腐爛並滋養土質。

●做成堆肥：把整片或切碎的落葉，加上植物莖幹，並混合少量花園土壤，堆在花園角落，幾個月後就能獲得肥沃的棕色堆肥。

●修剪路旁的植物：修剪爬到人行道或路邊的藤蔓植物，鏟雪時會比較容易。

●觀賞用的植物大約會在2月底或3月初生出新枝幹之前，把舊的枝幹修剪掉以利生長。

●不需要砍掉乾枯的灌木枝幹或繡球花上的乾花頭，除非是感染了病蟲害。如果為了整齊想砍掉一些，記得要留下6到12吋的莖，因為有些有利傳播花粉的昆蟲會在這些植物的莖中過冬或產卵。

●切勿在樹幹邊堆放覆蓋物，因為這會使樹皮潮濕而引發疾病，還會引來囓齒動物躲藏。最好是大範圍地在樹木和灌木周圍均勻鋪上3到4吋深的覆蓋物。