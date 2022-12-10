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芝加哥林肯公園動物園百年橡樹 明春移除

特派員黃惠玲／芝加哥報導
林肯公園動物園的老橡樹，將在明年春季開始移除。(林肯公園動物園提供)
林肯公園動物園的老橡樹，將在明年春季開始移除。(林肯公園動物園提供)

經過專家評估，位於林肯公園動物園內的一棵比芝加哥建城(1837)時間還老的橡樹，經鑑定其中八成已經死亡，且達到自然生命周期極限的250-300歲，加上靠近人行道等種種考慮，動物園預計在明年4月1日前開始將其移除。

這棵橡樹高約45呎，聳立在動物園南草坪上，對面是白頰長臂猿圍欄。 動物園的園藝主管昆特(Katrina Quint)說，這棵樹已經存在了很長時間，看到樹木衰敗令人難過，尤其根據樹芯樣本來估計年齡，這棵橡樹為芝城最古老的樹木之一。

回顧歷史，昆特說，芝加哥的大部分森林和草原在1800年代，陸續變成了農田和住宅，僅留下了小片綠地和森林。

植物專家專家里尼 (Scott Carlini)在2016年時，曾提到芝加哥諾伍德公園 (Norwood Park)聯合嶺公墓(Union Ridge Cemetery) 內的一棵橡樹，研判樹齡可能在325-375年之間。 據諾伍德公園歷史協會稱，該墓地是芝加哥最古老、使用最頻繁的墓地，該座墓地的第一座墓葬於1841年舉行。

芝城海德公園-建伍社區會(Hyde Park-Kenwood Community Conference)的官員Gary Ossewaarde曾提到，芝加哥大學比林斯醫院(UC Billing Hospital)附近Midway Plaisance公園裡的一棵橡樹，樹齡可能超過260年。

伊利諾州最古老的樹木，為伊州南部卡什河(Cache River)沼澤的一棵禿柏(bald cypress)， 伊州自然資源部稱，那棵樹已有1000多年的歷史。

昆特估計，林肯公園動物園的老橡樹大約已有80%的部分死亡，加上靠近人行道，因此需要將其移除，她說。 這棵樹的移除工作定於春季進行，可能會在明年4月1日之前進行。

昆特說，該棵老橡樹是伊利諾伊州的本地樹種， 如果生長在田野或熱帶草原環境中，那麼樹齡可達400年，這株生長在城市的橡樹，受到環境壓力縮短了壽命。她表示，動物園計畫在這棵樹被移走之前，對其進行核心樣本採集來估算比較準確的年齡，不過如果樹是空心的，現有技術就無法估計年齡。

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