庫克郡地稅上訴講座 12/15培德中心登場

芝城 屋主幾乎都已經收到今年年底前需繳交的2021年第二期房地產 稅單，由於華埠 一帶的房地產稅，比去年同期調高約19.2%，讓許多物業東主叫苦連天，華埠多個組織將在15日下午1時到5時，在培德中心三樓舉行「如何申請地稅上訴」說明會，歡迎屋主們踴躍出席。

這項講座是由華埠更好團結聯盟、庫克郡估稅官辦公室(Cook County Assessor's Office)、培德中心、伊州州眾議員馬靜儀辦公室、芝城11區區長李惠華辦公室及25區區長盧漢士辦公室聯合主辦。

根據庫克郡財長辦公室發布的2021房產稅分析報告，包括華埠商圈的阿莫廣場區(Armour Square)在去年收進的房地產稅總額為1800萬元，比2020年的1500萬元，增長了19.2%，阿莫廣場區的地稅單中位數為5038元，比前年增加了500元。

15日講座的主辦方表示，湖鎮(Lake Township)的房地產上述截止日其為本月27日，南芝加哥鎮(South Chicgao Township)的地稅上述截止日為明年1月4日。

可能想要提出上訴3大原因

一般屋主可能會想要提出上訴的三大原因，包括：

●缺乏統一性：房產同在一條街，但自己的地稅卻比鄰居高出許多。

●房產價值高估：鄰居房屋出售的價格遠遠低於所收到重估值的金額。

●不正確的房產描述：重估報告中稱屋主所持有房產有四房，但實際僅有三房。

如收到第二張地稅單並發現上述情況時，可在15日到培德中心的講座中詢問，需預先報名，電洽(312)761-9738。