我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

庫克郡地稅上訴講座 12/15培德中心登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝城屋主幾乎都已經收到今年年底前需繳交的2021年第二期房地產稅單，由於華埠一帶的房地產稅，比去年同期調高約19.2%，讓許多物業東主叫苦連天，華埠多個組織將在15日下午1時到5時，在培德中心三樓舉行「如何申請地稅上訴」說明會，歡迎屋主們踴躍出席。

這項講座是由華埠更好團結聯盟、庫克郡估稅官辦公室(Cook County Assessor's Office)、培德中心、伊州州眾議員馬靜儀辦公室、芝城11區區長李惠華辦公室及25區區長盧漢士辦公室聯合主辦。

根據庫克郡財長辦公室發布的2021房產稅分析報告，包括華埠商圈的阿莫廣場區(Armour Square)在去年收進的房地產稅總額為1800萬元，比2020年的1500萬元，增長了19.2%，阿莫廣場區的地稅單中位數為5038元，比前年增加了500元。

15日講座的主辦方表示，湖鎮(Lake Township)的房地產上述截止日其為本月27日，南芝加哥鎮(South Chicgao Township)的地稅上述截止日為明年1月4日。

可能想要提出上訴3大原因

一般屋主可能會想要提出上訴的三大原因，包括：

●缺乏統一性：房產同在一條街，但自己的地稅卻比鄰居高出許多。

●房產價值高估：鄰居房屋出售的價格遠遠低於所收到重估值的金額。

●不正確的房產描述：重估報告中稱屋主所持有房產有四房，但實際僅有三房。

如收到第二張地稅單並發現上述情況時，可在15日到培德中心的講座中詢問，需預先報名，電洽(312)761-9738。

華埠 房地產 芝城

上一則

德州嚴格墮胎法 首宗訴訟遭駁回 提倡生殖權利者打勝仗

下一則

重建信任 勞郡公校臨時教育總監上任

延伸閱讀

伊州無小費員工最低時薪 明年起調高至13元

伊州無小費員工最低時薪 明年起調高至13元
調包盜15萬珠寶 警緝華埠地鐵賊

調包盜15萬珠寶 警緝華埠地鐵賊
周末好去處／肉品加工區節日燈展 雪人比人還大

周末好去處／肉品加工區節日燈展 雪人比人還大
崇正會爆糾紛 兩周後選正式主席

崇正會爆糾紛 兩周後選正式主席
亞裔聯合會與華策會12/14召開社區大會　反對76人球隊在華埠興建球館

亞裔聯合會與華策會12/14召開社區大會　反對76人球隊在華埠興建球館
歲末詐騙高峰 庫克郡警長籲防範、鼓勵舉報

歲末詐騙高峰 庫克郡警長籲防範、鼓勵舉報

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制