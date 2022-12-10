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賭很大 伊州運動博彩10月投注超過10億元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州運動博彩10月下注金額高達10億。(Rivers Casino)
伊州運動博彩10月下注金額高達10億。(Rivers Casino)

根據伊州博彩局(Illinois Gaming Board)最新統計，伊州賭客10月份在體育博彩方面，注資超過10億元，擠進全美單月體育博彩金額的最高紀錄地區之一。

驚人的單月投注額，鞏固了伊州作為全美最熱衷下注體育博彩的市場地位，更加入紐約州、新澤西州和內華達州，成為全美單月營收超過10億元的州。

伊州博彩局局長佛魯契特爾(Marcus Fruchter)表示，伊州10月份的博彩收入超過1.02億元，伊州稅收也因此額外進帳1500萬元，庫克郡郡府也收進100萬元的稅賦。

體育博彩是在2020年3月新冠大流行開始前幾天於伊州啟動，至今伊州人已累計在體育博彩上投注將近170億元。該州的12家體育博彩公司，在此期間淨賺了近13億元，也同時帶來高達1億9000萬元的稅收。

根據博彩局報告，10月份的投注金額增加，很大程度是因為該月份為美式職業足球賽NFL上場的第一個月，美式足球是伊州體育博彩項目中最受歡迎的投注，注資金額達3.58億元，其次是籃球(1.14億元)和網球(8500萬元)。

體育博彩網站PlayIllinois.com的分析師布里格斯(Dave Briggs)表示，對於參與伊州體育博彩業的每個人來說，超過10億元的收入是一項了不起的成就。他也提到， 投注NFL以及NBA和NHL常規賽的開幕比賽，是創紀錄月份營收背後的主要催化劑。

伊州州長普立茲克早在2019年就簽署通過大規模賭博，體育博彩合法化為其中的一部份。

業內人士和政府官員都希望該市場保持繁榮，因為體育博彩即將擴大到芝加哥的主要體育場館營運，而且該州正在推動核發單純在線體育博彩許可證，而非必須與實體賭場或賽馬場綑綁運營。

反對體育博彩擴大者指出，該州的體育博彩激增導致賭癮增加， 體育博彩在伊州推出的第一年，撥打該州賭博成癮熱線的電話成長超過一倍。

伊州 營收 足球

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