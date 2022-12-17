聯豐集團舉辦創建19週年 暨聯豐、太古、東方集團和戰略合作伙伴榮耀盛典

聯豐集團舉辦的“攜手并進 共創輝煌”聯豐、太古、東方集團和戰略合作伙伴榮耀盛典活動盛況，左上圖為聯豐集團董事長倪舉凌致辭并向來賓祝酒表示感謝！

聯豐集團日前在芝加哥 北郊 Drury Lane 酒店隆重舉辦集團創建19週年暨主題為“攜手并進 共創輝煌”聯豐、太古、東方集團和戰略合作伙伴榮耀盛典活動。來自芝加哥及本地的包括庫克郡郡長 Toni Preckwinkle,、伊州 財長 Michael Frerichs、Aurora 副市長 Guillermo Trujillo，芝加哥第11區區長李惠華等主流政要出席了盛會并致辭道賀，還有芝加哥僑學各界及全美各地的商界朋友近600人出席了這個榮耀盛典。當晚的盛典還同時舉辦了美中餐飲業聯合會年會，太古商城(芝城華埠 )項目啟動發布會和簽約儀式，美國智能機器人發展協會成立會，美國華人建筑公會中西部伊州分會首屆年會和全球友誼交流基金會芝加哥落成開幕式等環節，簡約而隆重！

聯豐集團董事長倪舉凌在致辭時首先對出席活動的所有來賓表示熱烈歡迎和衷心的感謝。他還特別感謝所有聯豐員工和合作夥伴及家人的大力支持，使得聯豐才有今天的成就。倪舉凌并向大家介紹了最新加入聯豐集團成為首席營運官的鄭徵女士以及多位優秀的專業人才加入聯豐。倪舉凌表示，未來公司將繼續遵循“攜手合作，互利共榮”，攜手各行業的戰略合作伙伴們，開拓亞洲“豐”市場，創造出更輝煌的業績！

多位各界貴賓在應邀致辭時對這次盛會表示祝賀。聯豐的戰略合作伙伴之一、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍也在年會致辭時總結了該會過去一年所舉辦和參與的多項活動，他也感謝會員為聯合會所做的努力和付出。聯豐的另一個戰略合作伙伴、金牌餐飲集團的董事長、聯豐的副總裁陳明峰表示，近年來，金牌餐飲集團也迎來高速發展時期，旗下有多個品牌加盟：包括小龍坎火鍋、mango mango、老四川、九湯屋日本拉面、顧大姐串串香、糧手抓餅、pho2等。后續還會有一些品牌陸續加入，如日本BBQ、巴西牛排館等等。今後，金牌餐飲集團將不斷創新，加強合作。

慶典活動的協辦單位包括：東方集團，美中餐飲業聯合會，美國華人建筑公會中西部伊州分會，全球友誼交流基金會，金牌餐飲集團，百佳超市集團，錦耀集團，享茶集團，太古商城(芝城華埠)，美國太古集團，太古廣場集團，老四川集團，北美小龍坎集團，美國智能機器人發展協會，DEUXJADE 集團，RUTECH 公司，KEEBOT 公司，美國V 視《高娓娓:娓娓道來》杰盛開發投資控股集團，聯豐建材，CGD廚柜，金牌廚柜（中西部）CHOWBUS等。當晚慶典活動主辦單位還安排了文娛節目，包括有鋼琴演奏，舞之林藝術團的舞蹈和知名歌手陳瀟表演和贈送書法作品等，場面熱鬧喜慶！