Hard Rock Casino 娛樂中心　一眾高層親臨中華會館為老人送上禮物和祝福

Hard Rock Casino高層圣誕節前拜訪芝城中華會館老人，并送上精美的午餐飯盒！前排左起：亞裔市場發展部總監 Jenny Moy, 財務副總裁 Michael Morgan,市場規劃與分析總監 Hector Mota, 監察部總監 Mina Perez,市場營銷副總裁 Joe Branchik，后排左起：桌上游戲總監 Richard Oleksiuk，Casino Ops 副總裁 Mike Gaudreau, 保安部副總裁 Jamie Harris，體育博彩市場總監 Beth Sliwa。

圣誕將至，非常熱心公益事業的 Hard Rock Casino 娛樂中心的一眾高層日前由亞裔 市場發展部總監 Jenny Moy 陪同下，親臨中華會館為在中華吃午餐的200多位老人送上點心和炒麵，并祝老人們圣誕及節日快樂！他們的到來，受到中華會館前主席梅國彬、梅維政、劉國新、中華員工及老人們的熱烈歡迎，并帶給老人們節日般的溫馨愉快！Jenny 代表賭場致詞祝各位老人節日快樂，身體健康，萬事如意！

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州 北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場是首個坐落在 GARY印地安那（密歇根湖岸邊）的陸上大型博彩娛樂中心，擁有多元的娛樂博彩設施，大型表演中心以及星級酒店服務。在硬石博彩娛樂中心，您可以盡情暢玩，享受該中心 YouYu（有馀）中餐部提供的各種新鮮的亞洲風味美食 ，高檔牛排館，休閑自助餐以及低調的三明治美點等餐飲美食，是您休閑娛樂的好去處！更多關於Hard Rock Casino 黑石博彩娛樂中心的信息，請致電：（219）977-7777。