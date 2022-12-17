Hard Rock Casino 娛樂中心 一眾高層親臨中華會館為老人送上禮物和祝福
圣誕將至，非常熱心公益事業的 Hard Rock Casino 娛樂中心的一眾高層日前由亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 陪同下，親臨中華會館為在中華吃午餐的200多位老人送上點心和炒麵，并祝老人們圣誕及節日快樂！他們的到來，受到中華會館前主席梅國彬、梅維政、劉國新、中華員工及老人們的熱烈歡迎，并帶給老人們節日般的溫馨愉快！Jenny 代表賭場致詞祝各位老人節日快樂，身體健康，萬事如意！
地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場是首個坐落在 GARY印地安那（密歇根湖岸邊）的陸上大型博彩娛樂中心，擁有多元的娛樂博彩設施，大型表演中心以及星級酒店服務。在硬石博彩娛樂中心，您可以盡情暢玩，享受該中心 YouYu（有馀）中餐部提供的各種新鮮的亞洲風味美食，高檔牛排館，休閑自助餐以及低調的三明治美點等餐飲美食，是您休閑娛樂的好去處！更多關於Hard Rock Casino 黑石博彩娛樂中心的信息，請致電：（219）977-7777。
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