2023北美國際建材家居餐飲展覽會　將於大西洋城國際會展中心隆重舉行

“2023北美國際建材家居餐飲展覽會”的規模預計將高達49萬平方尺，1500展位，6萬人次游客參會。

由北美國際展覽會集團（B.H.R Exposition group）主辦，美國華人 華僑聯合總會、美國亞州城投資 開發集團協辦的2023北美國際建材家居餐飲展覽會將於2023年5月27-29日連續三天在美國大西洋城國際會展中心舉行。全美主要大城市、郡府都有規模不等的會展中心。這次“2023北美國際建材家居餐飲展覽會”選址在東海岸大西洋城國際會展中心舉辦，主要是大西洋城是美國東部人口密集的中心城市，是美東海岸著名的旅游度假、博彩娛樂城市。“2023北美國際建材家居餐飲展覽會”的規模預計將高達49萬平方尺，1500展位，6萬人次游客參會。展商聯系人：王先生(215)485-6998；Email:[email protected]，根據展會組委會消息，展會方案D區平面圖已經設計完成。

展位及招商：展覽會獨家總冠名：$100000（含上圖指定展位、大會海報、手冊、媒體報道、門票80張），建材展覽會冠名：$50000（含上圖指定展位、大會海報、手冊、媒體報道、門票50張），家居展覽會冠名：$50000（含上圖指定展位、大會海報、手冊、媒體報道、門票50張），餐飲展覽會冠名：$50000（含上圖指定展位、大會海報、手冊、媒體報道、門票50張），協辦單位：$10000（含10X10展位1個、大會海報、手冊、媒體報道、門票30張），贊助單位：$2000（大會海報、手冊、媒體報道、門票20張），標准展位費用：基本單元展位為10x10=100平方尺，價格$3500。其他多種展位價格按面積計算，標准為$35/平方尺（點擊上圖放大查看）。

展覽會總冠名、各展會冠名、協辦單位、贊助單位等展商細節將隨后發布。請注意：展位定價在開展前三個月有效，展位號碼有可能存在一定的微調，在開展前三個月內以展方通知確認為准。展位布置及相關設備安裝費用由參展方自負，相關工作由展覽中心施工。會展中心含工會機搆，需要使用工會勞工，或自行協調解決布展施工。參會組委會正在與會展中心協商，并進行整體預算 工作，爭取為展商提供更多的免費資源、物資等。邀請全球各地、美中企業、商家查閱可參展商業種類（歡迎組團前來開設行業展區）。

餐飲展館（含中餐館）下設展區包括：餐飲設備、各式菜系、預制菜、日本餐、火鍋（設施、食材、醬料）、超市展銷、各類食品、飲料酒水、海鮮肉類、餐具、包裝印刷、物流海外倉、餐飲業商務合作洽談

家居展館下設展區包括：家具、家用電器、床上用品、家用消費品、智能家居、酒店設備、酒店用品、布藝裝飾、衛生潔具、安防消防、戶外用品、景觀游樂設備，

建材展館下設展區包括：建筑新型材料、裝飾裝修材料、門窗地板、廚房衛浴、各式廚櫃、各種石材、各類燈具、五金器材、電工用具、木材、木制品、新能源環保材料、太陽能科技項目。