我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華提醒大家

本報芝加哥訊
宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華。
宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華。

一名華人女子因為遭殺豬盤連續兩次騙走90萬元，而後悔羞愧舉槍自盡的事件，經本報報導後引起廣泛關注，多次向該女子及其家人伸出援手的宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華說，該事件唯一慶幸的是投保了意外人壽險，讓不幸的小花(化名)過世前一直放心不下的中國家人，因此獲得100萬美元的理賠。

夏麗華說，實在聽到太多詐騙案例，因此她希望能夠從這宗悲慘案例，提醒更多人千萬不要重蹈殺豬盤的覆轍。

她說，這宗案件公開後，不少人致電感謝她的協助，也有許多許多人因此詢問有關人壽險的細節，「從一開始小花因為前任丈夫罹癌過世，拿到25萬人壽險理賠後，就了解到保險對於身後家人的實際照顧」，小花也因此為自己買了100萬的人壽險。

在小花死亡後的理賠處理上，因為小花家人在中國，因此曾經面臨過一些領取保險金的問題，包括大額支票在中國如何兌現，投保人與被保人的身分認證，美國與中國銀行存款等，夏麗華都細心協助處理。

她說，從小花的例子，尤其顯現人生充滿風險和不測，擁有一份人壽保險實在非常重要，一旦意外發生時，保險給家人帶來經濟上的補償和精神上的安慰。從事保險經紀10多年的夏麗華說，這還是她第一次經歷為客戶「非正常亡故」而索賠。她也從中體會到自己工作的意義和使命感，「當意外發生別人送花時，我送上大額支票，這對遭遇變故的家庭，就是最大的支持」。

如對人壽保險有任何疑問，可電洽夏麗華(630)209-8676，或加入微信：lihua0231。

 

保險 壽險 支票

上一則

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途

下一則

華人優質企業ABCPOS 服務全美30年　與時俱進 保持先進技術服務

延伸閱讀

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞
北美華人會計師協會 12/10,11線上專業講座

北美華人會計師協會 12/10,11線上專業講座
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有
善用金融服務平台 讓網路購物更省錢

善用金融服務平台 讓網路購物更省錢
理財Q&A／新瓶舊酒 現金填充法流行

理財Q&A／新瓶舊酒 現金填充法流行
理財百科／投資iBond 有9注意事項

理財百科／投資iBond 有9注意事項

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制