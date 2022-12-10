宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華提醒大家
一名華人女子因為遭殺豬盤連續兩次騙走90萬元，而後悔羞愧舉槍自盡的事件，經本報報導後引起廣泛關注，多次向該女子及其家人伸出援手的宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華說，該事件唯一慶幸的是投保了意外人壽險，讓不幸的小花(化名)過世前一直放心不下的中國家人，因此獲得100萬美元的理賠。
夏麗華說，實在聽到太多詐騙案例，因此她希望能夠從這宗悲慘案例，提醒更多人千萬不要重蹈殺豬盤的覆轍。
她說，這宗案件公開後，不少人致電感謝她的協助，也有許多許多人因此詢問有關人壽險的細節，「從一開始小花因為前任丈夫罹癌過世，拿到25萬人壽險理賠後，就了解到保險對於身後家人的實際照顧」，小花也因此為自己買了100萬的人壽險。
在小花死亡後的理賠處理上，因為小花家人在中國，因此曾經面臨過一些領取保險金的問題，包括大額支票在中國如何兌現，投保人與被保人的身分認證，美國與中國銀行存款等，夏麗華都細心協助處理。
她說，從小花的例子，尤其顯現人生充滿風險和不測，擁有一份人壽保險實在非常重要，一旦意外發生時，保險給家人帶來經濟上的補償和精神上的安慰。從事保險經紀10多年的夏麗華說，這還是她第一次經歷為客戶「非正常亡故」而索賠。她也從中體會到自己工作的意義和使命感，「當意外發生別人送花時，我送上大額支票，這對遭遇變故的家庭，就是最大的支持」。
如對人壽保險有任何疑問，可電洽夏麗華(630)209-8676，或加入微信：lihua0231。
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