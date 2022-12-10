宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華提醒大家

宏盛保險理財公司理財顧問夏麗華。

一名華人女子因為遭殺豬盤連續兩次騙走90萬元，而後悔羞愧舉槍自盡的事件，經本報報導後引起廣泛關注，多次向該女子及其家人伸出援手的宏盛保險 理財公司理財顧問夏麗華說，該事件唯一慶幸的是投保了意外人壽險 ，讓不幸的小花(化名)過世前一直放心不下的中國家人，因此獲得100萬美元的理賠。

夏麗華說，實在聽到太多詐騙案例，因此她希望能夠從這宗悲慘案例，提醒更多人千萬不要重蹈殺豬盤的覆轍。

她說，這宗案件公開後，不少人致電感謝她的協助，也有許多許多人因此詢問有關人壽險的細節，「從一開始小花因為前任丈夫罹癌過世，拿到25萬人壽險理賠後，就了解到保險對於身後家人的實際照顧」，小花也因此為自己買了100萬的人壽險。

在小花死亡後的理賠處理上，因為小花家人在中國，因此曾經面臨過一些領取保險金的問題，包括大額支票 在中國如何兌現，投保人與被保人的身分認證，美國與中國銀行存款等，夏麗華都細心協助處理。

她說，從小花的例子，尤其顯現人生充滿風險和不測，擁有一份人壽保險實在非常重要，一旦意外發生時，保險給家人帶來經濟上的補償和精神上的安慰。從事保險經紀10多年的夏麗華說，這還是她第一次經歷為客戶「非正常亡故」而索賠。她也從中體會到自己工作的意義和使命感，「當意外發生別人送花時，我送上大額支票，這對遭遇變故的家庭，就是最大的支持」。

如對人壽保險有任何疑問，可電洽夏麗華(630)209-8676，或加入微信：lihua0231。