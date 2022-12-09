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全美能源效率 伊州位居16 汽車排放表現欠佳

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州通過法案，規定2045年汽車電動化，實現無碳目標。(pixabay)
伊州通過法案，規定2045年汽車電動化，實現無碳目標。(pixabay)

一份新出爐的能源效率排行榜中，伊利諾州在全美排名第16位，不僅遠遠不及全美領先的加州、麻州，也落在中西部的明尼蘇達州、密西根州之後。

伊州在2021年通過一項雄心勃勃的氣候法案而備受讚揚，但根據非盈利組織美國能源效率經濟委員會(Energy-Efficient Economy)最新公布的排名，伊州在車輛排放標準與建築規範等方面的表現欠佳。

該委員會資深研究分析師蘇布拉馬尼亞(Sagarika Subramanian)說，「伊州氣候與公平就業法案」(Climate and Equitable Jobs Act)是一項重大勝利，未來幾年只要積極落實，將可有效改善能源效率，她預測伊州在不久的將來，在能源效率的排名將明顯提高。

她解釋，能源效率可以減少大家的水電費用，提高健康與舒適度，並減少植物的溫室氣體排放。

州長普立茲克辦公室對此發表聲明說，州長已將可持續能源列為該政府的優先關鍵事項，「伊州氣候與公平就業法案」計畫在2045年實現100%無碳目標。普立茲克說，伊州在電動車方面也起到帶頭作用，吸引了電動車製造商到該州，並提供民眾達4000元的退稅，讓使用電動車更加實惠。

該份報告的主要作者Subramanian指出，加州在清潔能源汽車規則方面取得進展，包括採用其他17州已經執行的汽車排放標準，此，該州在今年8月通過2035年停止銷售汽油車的新規。

他也提到，伊州分別向電動車主收取額外100元的註冊費及牌照更新費，藉此彌補該州損失的汽油稅收入，此收費金額被視為對清潔能源的懲罰費。他建議伊州應調降或取消這兩項額外收費，並跟隨加州在2035年銷售所有汽油車輛。

排名全美前十個能源效率最佳的州，依序為加州、麻州、紐約州、佛蒙特州、緬因州、哥倫比亞特區、馬里蘭州、羅德島州、康乃狄克州及明尼蘇達州。

伊州 加州 電動車

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