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中國防疫放寬 芝加哥蓮花清瘟膠囊熱賣

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城華人超市蓮花清瘟膠囊突然熱銷。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華人超市蓮花清瘟膠囊突然熱銷。(特派員黃惠玲／攝影)

由中國進口到美國販售的「蓮花清瘟膠囊」，原本隨著此間疫情和緩，銷路停滯多時，然而這兩天卻意外成為芝加哥地區華人超市的熱門商品，部分商店幾乎搶購一空，「我買了要寄回中國給家人，他們在那邊已經很難買到」，剛買了三盒膠囊的一名華裔媽媽說。

來自河北的這位媽媽Brenda說，在中國的家人緊急打電話拜託，希望能夠在這裡買了蓮花清瘟膠囊寄回去給他們備用，為何要把中國製造的膠囊又寄回原產地國？Brenda表示，主要因為中國剛剛公布十項「進一步優化落實新冠疫情防控措施」通知，不少民眾憂心少了國家監管，恐將出現大量新冠患者，因而紛紛哄搶退熱藥物。

她表示，聽家人說大家搶購並不是因為已經感染，而是「預防感染後買不到藥服用」，現在市面上已經出現囤藥潮，不少退熱感冒藥出現缺貨，甚至大幅加價，其中蓮花清瘟膠囊的價格在中國有的地區已經翻倍。

Brenda7日找了兩家華人超市，其中香港超市售罄，另一家88超市櫃上僅剩幾盒。

她說，蓮花清瘟膠囊在芝城疫情高峰期也是一盒難尋，最高單價曾到 13.99元，但隨著疫情和緩，銷路熱度大退，有陣子每盒價格曾降到5.99元，後來又漲到9.99元。

不過，華埠星光、榮盛超市8日表示，這兩天買的人是有增加，但這兩家超市均仍有蓮花清瘟膠囊出售。

疫情 華人超市 華埠

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