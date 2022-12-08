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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

芝衛生局局長：喉嚨痛先用新冠試劑檢測

特派員黃惠玲／芝加哥報導

新冠、流感以及其他呼吸道病毒的感染病例都正在增加，而這些患者都經歷一個共同症狀「喉嚨痛」，如何確定自己究竟感染哪類病毒？芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，首先用新冠試劑檢測，假使結果陰性且症狀沒有消失，就應該趕緊求診，才能正確治療。

亞瓦迪6日表示，喉嚨痛是許多病毒疾病的常見症狀，在目前多種病毒肆虐下，一旦有喉嚨不舒服情形，建議馬上進行新冠病毒快篩，結果陰性且症狀仍在，最好到醫院診所做檢查。

芝衛生局疾病控制與年輕族群醫療主任方克(Michelle Funk)表示，如果有持續性的喉嚨痛，應該找醫生做出診斷，這樣才能找出病因且對症下藥。

亞瓦迪補充，檢測新冠陰性但喉嚨痛症狀輕微者，建議可到藥局購買非處方藥物，例如含有蜂蜜的茶就有一定的緩和效果。假使沒有任何用藥過敏歷史者，則可服用止痛的ibuprofen或Tylenol，來減輕疼痛並減少炎症，「當然充分休息與喝大量液體，也有功效」。

伊利諾州衛生廳表示，如果感覺身體不舒服，即便不是新冠，也應該留在家裡，「如果檢測新冠為陰性，但明顯有生病症狀的話，應該遠離他人，直到症狀改善之後再出門」。

衛生廳說，所謂症狀改善是指不使用退燒藥的情況下，24小時都沒有發燒，否則病毒將因此感染傳播，這對部分免疫力差的族群，將可能帶來致命結果。

檢測 流感 免疫力

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