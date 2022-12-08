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芝華博館新展「中餐在美國」12月11日登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華博館「中餐在美國」展出的歷史照片之一。(華博館提供)
華博館「中餐在美國」展出的歷史照片之一。(華博館提供)

芝加哥美洲華裔博物館11日起將推出正大型展覽「中餐在美國：奮鬥與成功的故事」。該展覽聚焦在美華人的奮鬥、堅韌和創業精神，參觀者可從中認識並了解從「李鴻章雜碎」到點心再到麻辣火鍋的發展與移民歷程。

華博館展覽小組組長梅素蘭表示，希望參觀者能夠欣賞到囊括數千年歷史史的中華美食展覽，她表示，中餐受到美國市場歡迎，更成為許多家庭世代相聚和慶祝的社區主食，而中餐在美國的發展過程，幾乎可以說是華人在美移民史的對照。

華博館館長劉振斌補充稱，博物館計畫將在未來舉辦烹飪活動和其他家庭活動，讓這項展覽增加互動及趣味，以吸引更多人參觀。

這項展覽將陸續表揚對芝城本地餐館發展有貢獻的餐廳及廚師，包括Bob Chinn的陳氏蟹屋、新華燒烤、老四川集團，以及橙果園/翠碧閣、唐氏茶園、Mee Mah餐廳、大三元酒家、友誼樓。

此外，還有如心樓、中西酒家、Chef Shangri-la 和 King's Restaurants等早期中餐開拓者，著名作家兼廚師譚榮輝也將接受表彰。

華博館表示，這些故事展示了中餐在美國擔任中國文化和美食大使的角色，以及對芝加哥美食城市的貢獻，本展覽涵蓋了華人移民到美國，以及如何生存、如何形成華埠，以及隨著華人移民多樣性帶來更豐富的料理，還有中華美食當前發展趨勢。

芝加哥美洲華裔博物館為成立於2005年的非營利機構，致力推動對美洲華裔文化的欣賞及其作為美國史料重要組成部分的貢獻，並通過展覽、教育和研究來保存主要位于中西部地區的美洲華裔的過去、現在和未來。

該博物館目前開放時間為周三和周五上午9時30分至下午2時，周六及周日上午10時至下午４時。相關信息可查詢：ccamuseum.org

博物館 華人 華裔

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