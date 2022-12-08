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歲末詐騙高峰 庫克郡警長籲防範、鼓勵舉報

特派員黃惠玲／芝加哥報導

庫克郡警長達特(Tom Dart)6日表示，警長辦公室收到的網路詐騙犯罪案件不斷增加，令人擔心的大多數的受害者因為不好意思並沒有報案，根據樂齡會(AAPR)統計，全美約76％的消費者都曾經歷過詐騙，尤其年紀較長的族群經常成為作案目標，由於年底節日通常為詐騙高峰期，他呼籲所有民眾提高警覺。

達特表示，現在的詐騙份子十分猖狂，幾乎沒有底線的作案，他說，所有來路不明的郵件、簡訊都應直接忽視會刪除，千萬不要點選其中的連結，此外，絕對不要在電話上提供陌生人個資。

他也特別提到，遭詐騙的受害者未報案的絕對比報案的多，因為往往被詐後，受害者會為自己的失誤感到後悔自責，同時也不想其他人知道自己被騙，達特說，這些詐欺犯就是利用人性的弱點作案，他鼓勵曾被騙或懷疑自己上當的民眾，都應該向有關單位舉報。

達特說，根據分析，社交媒體和網路購物是節日期間詐騙犯最常使用的作案工具。因此只要收到不明來源且附有連結的領取包裹通知，或是附有不明連結的折扣優惠劵，都應該直接刪除、不要點開。

由於節日快遞數量大增，且大多數送貨人員都是在白天無人在家的時候派送包裹，因此每年此時就是「門廊盜竊」最多的時候，他建議大家做好以下防範：要求收件者簽名 接收、提供送貨員安全的包裹放置點、將包裹送到附近的上鎖快遞收集箱、考慮加買保險、追蹤包裹運送以掌握送抵日期，如果送達日無人在家，可要求將包裹送到鄰居或朋友處。

此外，達特也警告如有陌生人敲門，不要隨便開門。

他還提醒，警長辦公室絕不會打電話威脅民眾，或提出繳交罰金即可免除逮捕的選項，希望大家不要上當。

詐騙 保險 庫克

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