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光華建材成立20週年慶典活動 高朋滿座

本報芝加哥訊
Hyatt Place Hotel CEO Jean Ma（右） 和達林集團總裁 Linda 隋在宴會上祝酒（圖片由 LIly Ma提供)。
Hyatt Place Hotel CEO Jean Ma（右） 和達林集團總裁 Linda 隋在宴會上祝酒（圖片由 LIly Ma提供)。

創立於2002年的光華建材 (WELLS PLUMBING AND HEATING SUPPLIES, INC) 日前在芝加哥 Hyatt Place Hotel舉辦慶祝成立20週年慶典活動。光華建材合夥人王洪海、Eric 章、公司總經理 George 高以及眾多供應商、客戶代表等200多位中外貴賓出席了該盛典。光華建材股東Eric 章和王洪海首先致辭歡迎大家的出席，并感謝每一位出席活動的員工和朋友的支持和厚愛。他們聲稱，光華建材從一家小型建材銷售公司逐步發展成一家集銷售、設計、安裝、售后服務為一體的綜合性公司，并擁有一支實力雄厚，不斷進取的專業隊伍，一路走來，這20年均有賴各界的大力支持，才有光華建材今天的榮耀！當晚光華建材為貴賓們準備了豐富的美食和抽獎、舞會等娛興節目，場面喜慶！

光華建材 CEO George 高也在致辭時感謝公司所有員工的默默付出和辛勞，感謝供應商和所有客戶20年的不離不棄的支持和陪伴，光華建材也將與大家繼續合作愉快。高總經理強調，公司一向致力於為客戶提供綜合解決方案。無論您有任何建材方面的需求，公司的專業團隊都能為您提供優質的服務。光華建材將秉承誠信為本、實力為先，全心全意為客戶的經營理念，期待與您攜手合作，共創美好未來。

光華建材是北美冷氣和暖通行業的領軍批發商，總部位於美國伊州芝加哥，目前在美國伊州、洛杉磯、佛羅里達、德州等地有七家分公司。光華建材實力雄厚，前景廣闊，擁有多家大品牌的批發資質，并得到他們的鼎力支持。公司主營業務涵蓋冷氣和暖通設備及其零配件的批發銷售，經營產品范圍覆蓋了商業設備和民用設備，光華建材致力於為客戶提供綜合解決方案，包括設備的選型及系統集成、冷暖系統安裝、冷暖設備維修、投標的整體方案設計、空調的專業知識方面的需求和疑問、產品售后服務等。

歡迎聯繫光華建材公司，芝加哥總店地址：916 W. 21st St., Chicago, IL 60608，(312) 850-1500，Niles分店：7401N Croname Rd.,Niles IL 60714,（847）588-1050， Alsip分店：4101 W. 123rd St., Alsip, IL 60803，(708) 752-9051，Monrovia分店：1711 S. California Ave., Monrovia, CA 91016，(626) 775-4440，佛羅里達分店：267 SW 21st Terrance, Ft. Lauderdale, FL 33312，(954) 583-0300，田納西分店：3440 Lamar Ave., Memphis, TN 38118，(901) 368-2077，田納西分店：179 Hwy. 72, Collierville, TN 38017，(901) 492-4959。更多關於光華建材公司的詳情請瀏覽：www.wellsplumbing.com.

光華建材 CEO George 高（左）與客戶合照（圖片由 LIly Ma提供)...
光華建材 CEO George 高（左）與客戶合照（圖片由 LIly Ma提供)。
光華建材舉辦成立20週年慶典活動高朋滿座，上圖左起：董事王洪海、Eric 章以及...
光華建材舉辦成立20週年慶典活動高朋滿座，上圖左起：董事王洪海、Eric 章以及公司總經理 George 郭致辭（圖片由 LIly Ma提供)。

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