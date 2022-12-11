台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列日前在芝加哥 Joong Boo Market 韓國超市推廣活動大受歡迎！

「台灣食品全球GO計畫」(Taiwan Global Food Initiative)由台灣經濟部攜手外貿協會啟動，旨在世界各國推出一系列行銷活動，協助台灣食品業者衝刺海外市場，將台灣美食 推廣到各族消費者中。和樂公司（Well Luck Co）作為多個知名台灣美食品牌代理商承辦美國場活動，攜手各大亞洲超市進行台灣美食的展示和推介。「台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列，伴您走過七十個寒暑，記憶中不變的好味道。各大亞洲超市和電商 正在進行特惠促銷，敬請關注各項促銷信息。

萬家香一步一腳印走過七十年的歲月，始終堅持品質第一的理念，以平實的價格帶給消費大眾優質的健康調味品！萬家香醬園起源於1945年，1980年工廠搬遷到南臺灣的屏東大武山，擁有絕佳的水質以及得天獨厚的好天氣，讓萬家香能持續釀造出品質優良的天然好醬油。2002年開發了大陸市場，在煙台設立工廠。一路走來不斷精益求精，提升品質，陸續獲得國內外SGS等權威機構肯定。

膾炙人口的廣告台詞「一家烤肉萬家香」、「有媽媽的味道」是大家成長過程中共 同的記憶。萬家香100%純釀造的醬油和各式調味醬料不只深入臺灣大街小巷，外銷海外四十餘國也廣受好評。萬家香創業七十年秉持初衷不斷創新，以傳承經典美味和推廣純釀造產品為己任。未來也將以穩健的步伐持續帶給世界最健康美味的飲食生活。

和樂公司及時引進了這些創新口味的食品到美國市場，並在這次「台灣食品全球GO」多個展場中提供免費試吃和推介。展示現場氣氛熱烈，消費者可以通過轉盤遊戲，隨機得到展臺食品。「台灣食品全球GO」展示活動將持續到12月在全美各大超市展開，小美冰棒、悅氏、桂冠、陳允寶泉、塔吉特、萬家香天然醬油系列等多個台灣美食品牌將陸續多場次亮相，希望台灣的美食可以繼續走向世界。詳情可以在和樂公司[email protected]上查詢時間和地址。