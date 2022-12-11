我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列　伴您走過七十個寒暑，記憶中不變的好味道

本報芝加哥訊
台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列日前在芝加哥 Joong Boo Market 韓國超市推廣活動大受歡迎！
台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列日前在芝加哥 Joong Boo Market 韓國超市推廣活動大受歡迎！

「台灣食品全球GO計畫」(Taiwan Global Food Initiative)由台灣經濟部攜手外貿協會啟動，旨在世界各國推出一系列行銷活動，協助台灣食品業者衝刺海外市場，將台灣美食推廣到各族消費者中。和樂公司（Well Luck Co）作為多個知名台灣美食品牌代理商承辦美國場活動，攜手各大亞洲超市進行台灣美食的展示和推介。「台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列，伴您走過七十個寒暑，記憶中不變的好味道。各大亞洲超市和電商正在進行特惠促銷，敬請關注各項促銷信息。

萬家香一步一腳印走過七十年的歲月，始終堅持品質第一的理念，以平實的價格帶給消費大眾優質的健康調味品！萬家香醬園起源於1945年，1980年工廠搬遷到南臺灣的屏東大武山，擁有絕佳的水質以及得天獨厚的好天氣，讓萬家香能持續釀造出品質優良的天然好醬油。2002年開發了大陸市場，在煙台設立工廠。一路走來不斷精益求精，提升品質，陸續獲得國內外SGS等權威機構肯定。

膾炙人口的廣告台詞「一家烤肉萬家香」、「有媽媽的味道」是大家成長過程中共同的記憶。萬家香100%純釀造的醬油和各式調味醬料不只深入臺灣大街小巷，外銷海外四十餘國也廣受好評。萬家香創業七十年秉持初衷不斷創新，以傳承經典美味和推廣純釀造產品為己任。未來也將以穩健的步伐持續帶給世界最健康美味的飲食生活。

和樂公司及時引進了這些創新口味的食品到美國市場，並在這次「台灣食品全球GO」多個展場中提供免費試吃和推介。展示現場氣氛熱烈，消費者可以通過轉盤遊戲，隨機得到展臺食品。「台灣食品全球GO」展示活動將持續到12月在全美各大超市展開，小美冰棒、悅氏、桂冠、陳允寶泉、塔吉特、萬家香天然醬油系列等多個台灣美食品牌將陸續多場次亮相，希望台灣的美食可以繼續走向世界。詳情可以在和樂公司[email protected]上查詢時間和地址。

台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列日前在芝加哥 Joong Boo Mar...
台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列日前在芝加哥 Joong Boo Market 韓國超市推廣活動大受歡迎！
台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列日前在芝加哥 Joong Boo Mar...
台灣食品全球GO 」之萬家香天然醬油系列日前在芝加哥 Joong Boo Market 韓國超市推廣活動大受歡迎！

美食 中共 電商

上一則

祥龍茶樓：正宗粵菜和港式點心 節日聚餐的首選 茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚

下一則

光華建材成立20週年慶典活動 高朋滿座

延伸閱讀

疫情影響消費行為 冷凍美食獲選日本年度料理

疫情影響消費行為 冷凍美食獲選日本年度料理
談藝／波士頓美術館 「生活雜誌特展」看展還可享美食

談藝／波士頓美術館 「生活雜誌特展」看展還可享美食
推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場

推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場
一次吃美食的經驗

一次吃美食的經驗
北德州迎聖誕 賞燈購物嘗美食

北德州迎聖誕 賞燈購物嘗美食
「台灣食品全球GO 」~ 塔吉特千層蛋糕　新州超市展演大受歡迎

「台灣食品全球GO 」~ 塔吉特千層蛋糕　新州超市展演大受歡迎

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？