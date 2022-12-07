每周少20.2小時… 芝河北區餐館工時縮減冠全美

一家位於河北區州街上的餐館，用餐時段顧客明顯減少。(特派員黃惠玲／攝影)

一項統計分析報告指出，從2019年10月到2022年10月間，芝加哥 河北區(River North)郵遞區號60654範圍內的餐館員工，每周工作時數削減高達20.2個小時，居全美所有地區之冠。

這項由數據分析公司Datassential公布的報告顯示，全美餐館在上述疫情 期間，有的停止供應午餐，有的每周僅營業幾天，藉此節省成本，維持一定利潤。然而芝城 河北區餐廳的營業時間，在上述三年期間，餐廳員工所縮短的工作時間超過20小時，遠遠高出全美各地平均約減少的6.4小時。報告指出，名列紐約市餐館員工工時減少最多的15個郵遞區號，平均也只有縮短12小時。

為什麼「河北區」餐館會在過去三年體質如此脆弱？餐館業主們指出，主要因素包括：通貨膨脹、缺乏長期工人、消費者習性改變，而最大的問題出在，回到芝市區上班的人數大幅減少。

三岸酒店餐飲管理公司(Third Coast Hospitality)的執行長桑切斯(Sam Sanchez)說，河北區受到最大打擊，是因為該區距離金融辦公圈非常近，但這些金融業員工至今都還沒有完全回到辦公室上班，他表示，他公司旗下位於河北區Tree House Chicago、Moe's Catina等兩家餐館的午餐服務，從疫情爆發到現在都仍然沒有恢復。

他表示，勞力成本占了餐館經營的很大部分，如果他不砍掉午餐時段來減少員工薪資開銷，恐怕餐館就會倒閉，他說，直到現在，每天下午的折扣「快樂時光」(happy hour)，都還未見疫情前的消費人潮。

全美餐館的營業時間，均出現一致性的晚間提早打烊現象，統計顯示，現在約41%的餐廳在晚間9時45分仍在營業，而2019年時，有56%的餐館在相同時段都還開門營運。

桑切斯說，餐館需要人流，需要把人們吸引回到河北區，然而從三年前疫情爆發至今，芝城市區的商圈，仍然沒有見到明顯的上班人潮出現。

根據芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)的統計，現今環區的辦公室出租率，還不到2019年的一半，而行人流量也只有當年的三分之二，部分開發商為挽救頹勢，乾脆提案將空置的辦公樓改建為公寓，希望藉此重振人潮。

除了想辦法刺激消費人群回歸外，餐館普遍面臨人手缺乏的問題，也是造成餐廳被迫減少營業時數的主要原因之一，伊利諾州餐廳協會(Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，根據全美餐館協會數據，今年8月份在全美餐館中，三家有兩家都出現人力不足問題。