我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

每周少20.2小時… 芝河北區餐館工時縮減冠全美

特派員黃惠玲／芝加哥報導
一家位於河北區州街上的餐館，用餐時段顧客明顯減少。(特派員黃惠玲／攝影)
一家位於河北區州街上的餐館，用餐時段顧客明顯減少。(特派員黃惠玲／攝影)

一項統計分析報告指出，從2019年10月到2022年10月間，芝加哥河北區(River North)郵遞區號60654範圍內的餐館員工，每周工作時數削減高達20.2個小時，居全美所有地區之冠。

這項由數據分析公司Datassential公布的報告顯示，全美餐館在上述疫情期間，有的停止供應午餐，有的每周僅營業幾天，藉此節省成本，維持一定利潤。然而芝城河北區餐廳的營業時間，在上述三年期間，餐廳員工所縮短的工作時間超過20小時，遠遠高出全美各地平均約減少的6.4小時。報告指出，名列紐約市餐館員工工時減少最多的15個郵遞區號，平均也只有縮短12小時。

為什麼「河北區」餐館會在過去三年體質如此脆弱？餐館業主們指出，主要因素包括：通貨膨脹、缺乏長期工人、消費者習性改變，而最大的問題出在，回到芝市區上班的人數大幅減少。

三岸酒店餐飲管理公司(Third Coast Hospitality)的執行長桑切斯(Sam Sanchez)說，河北區受到最大打擊，是因為該區距離金融辦公圈非常近，但這些金融業員工至今都還沒有完全回到辦公室上班，他表示，他公司旗下位於河北區Tree House Chicago、Moe's Catina等兩家餐館的午餐服務，從疫情爆發到現在都仍然沒有恢復。

他表示，勞力成本占了餐館經營的很大部分，如果他不砍掉午餐時段來減少員工薪資開銷，恐怕餐館就會倒閉，他說，直到現在，每天下午的折扣「快樂時光」(happy hour)，都還未見疫情前的消費人潮。

全美餐館的營業時間，均出現一致性的晚間提早打烊現象，統計顯示，現在約41%的餐廳在晚間9時45分仍在營業，而2019年時，有56%的餐館在相同時段都還開門營運。

桑切斯說，餐館需要人流，需要把人們吸引回到河北區，然而從三年前疫情爆發至今，芝城市區的商圈，仍然沒有見到明顯的上班人潮出現。

根據芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)的統計，現今環區的辦公室出租率，還不到2019年的一半，而行人流量也只有當年的三分之二，部分開發商為挽救頹勢，乾脆提案將空置的辦公樓改建為公寓，希望藉此重振人潮。

除了想辦法刺激消費人群回歸外，餐館普遍面臨人手缺乏的問題，也是造成餐廳被迫減少營業時數的主要原因之一，伊利諾州餐廳協會(Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，根據全美餐館協會數據，今年8月份在全美餐館中，三家有兩家都出現人力不足問題。

疫情 芝城 芝加哥

上一則

華府僑教中心 歡樂音樂聲中點亮聖誕樹

下一則

華府作協 顧艷分享散文寫作方法和技巧

延伸閱讀

世足賽／「最爛地主」卡達砸2200億辦比賽 卻寫3大糗紀錄

世足賽／「最爛地主」卡達砸2200億辦比賽 卻寫3大糗紀錄
世足賽╱尷尬的東道主 沒有捷徑的世界盃

世足賽╱尷尬的東道主 沒有捷徑的世界盃
世足賽／史上最弱地主隊 卡達燒2200億「只踢2場」就淘汰

世足賽／史上最弱地主隊 卡達燒2200億「只踢2場」就淘汰
世足賽／全場0射正 FOX狠評：卡達花3000億元自取其辱

世足賽／全場0射正 FOX狠評：卡達花3000億元自取其辱
世足賽開踢 首戰地主卡達0：2吞敗

世足賽開踢 首戰地主卡達0：2吞敗
世足賽／南韓20年前拚進4強 亞洲球隊最大奇蹟太難超越

世足賽／南韓20年前拚進4強 亞洲球隊最大奇蹟太難超越

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

2022-12-01 16:13
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

2022-11-30 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算