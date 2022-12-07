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假訂單、真取餐 送餐平台假帳號詐騙芝餐館

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Smoque BBQ餐館指稱，有人在送餐平台建立該餐館「假」帳號。(Smoque BBQ臉書)
Smoque BBQ餐館指稱，有人在送餐平台建立該餐館「假」帳號。(Smoque BBQ臉書)

第三方送餐平台已經成了坊間餐飲業的標準服務項目，然而也因為太多消費者及餐館使用，導致部分不肖份子從中鑽漏洞騙取金錢，日前一家芝城燒烤店業主控訴，DoorDash網站出現該餐廳的假帳號誤導顧客下單，業者直到送餐司機到店時，才發現餐館從未收到該訂單，且消費者付款也去向不明。

芝城老爾灣公園(Old Irving Park)的Smoque BBQ餐館東主索爾金(Barry Sorkin)說，有人冒名頂替該餐館建立了一個假的DoorDash帳戶，然後從客戶的訂單中收走付款。索爾金表示，他仍在試圖搞清楚為何這種情況不斷發生，以及餐館該如何防範，如果沒有採取有效措施遏止，對餐館業將帶來很大損失。

Smoque BBQ上個月已經發生過一次「假訂單、真取餐」的狀況，本來以為可能是系統錯誤，但上周又出現一模一樣的情形，索爾金說，他查看過該餐廳假帳號，菜單跟他的餐館一樣，但菜單上的照片並不是來自Smoque BBQ，「但一般民眾根本無法知道」。

索爾金在社交媒體發布聲明，希望顧客不要在DoorDash定餐，直到這個問題獲得解決。

索爾金說，「我不明白為什麼有人可以在不經過一系列檢查的情況下，在送餐平台建立跟我的餐館名字相同的類似餐廳帳號」，他表示，為此他不得不向DoorDash發送大批驗證文件，以便向該平台證明「他才是該餐館的合法業主」，索爾金對於DoorDash的不嚴謹做法，提出質疑。

這項消息經過芝加哥新聞台NBC報導後，獲得DoorDash的聲明表示，已經對「欺詐性商店」採取行動停業，並在該公司平台恢復真正餐館業主的帳號，對於發生這種情況「感到遺憾」。

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