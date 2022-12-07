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Uber與芝市府和解 賠償2500餐館共1000萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
送餐平台Uber Eats與芝市府達成協議，支付千萬給未經同意列入平台的芝城餐館。(Uber Eats臉書)
送餐平台Uber Eats與芝市府達成協議，支付千萬給未經同意列入平台的芝城餐館。(Uber Eats臉書)

經過芝加哥市府兩年的調查，優步公司(Uber)5日與芝市府達成協議，針對該公司未經餐館同意就將其列入送餐平台Uber Eats與Postmates，並收取超額佣金的爭議，Uber將支付總額約1000萬元的費用，市府估計有2500家芝城餐館符合賠償資格。

芝市府5日發布一份聲明表示，2021年市府與Uber反應相關問題後，Uber已經從平台刪除了所有未經同意的餐館，並同意今後不會在未經餐廳同意下，就把他們列入與平台合作的芝加哥餐館。根據指出，當時Uber已經向這些被收取高達15%(超過芝市規定的上限)服務佣金的受害餐館，賠償了330萬元。

新的和解將由Uber向被收取超額佣金的餐館，額外支付225萬元，並向未經同意就列入平台的餐館，再賠償50萬元；此外，Uber還必須支付芝市對該案進行調查的費用150萬。

此外，對之前未經同意就列入平台送餐的餐館，Uber將對其提供免費註冊送餐與行銷服務，此項目估計價值250萬元。

根據Uber與市府的和解協議，該公司否認有任何不當行為，優步發言人高德(Josh Gold)說，「我們致力支持芝加哥的Uber Eats合作餐館夥伴，也很高興能將此事拋諸腦後」。

市府還指控Uber有欺騙性的廣告行為，例如虛假宣傳某些用戶可以獲得免費送餐服務，或某些商家是其平台的「獨家」夥伴，不過，和解協議顯示，Uber否認了這些指控，堅持某些商家的確是該平台「獨家」提供。

去年夏天，芝市在庫克郡巡迴法院向送餐平台Grubhub與DoorDash提出訴訟，指控這兩家業者在疫情期間有類似欺騙性的商業行為，包括未經餐館同意就列入合作名單，目前這兩宗官司仍在進行中，其中DoorDash的訴訟已經轉到聯邦法院。

針對芝市的控訴，DoorDash與Grubhub的發言人5日都公開予以否認。

芝市長萊特福特就與Uber的和解表示，芝城餐館老闆與工人辛勤工作建立聲譽，並為居民與遊客服務，造就餐飲業對於芝市經濟關鍵影響，「只有在透明與公平定價的情況下，餐飲業才能進一步發展，芝市府不容許欺騙與不公平的做法存在」。

餐館東主如果想確認自己是否也是受害者之一，可上市府官網查詢，網址：chicago.gov/ubersettlement，申請截止日為明年1月29日。

芝加哥 芝城 疫情

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