芝今年640人遭謀殺 逾9成中槍死

芝城2022年12月2日為止，有640人遭謀殺，其中超過9成死於槍口。(芝警局臉書)

芝加哥市府5日公布一份統計顯示，2日為止，芝城 遭謀殺人數為640人，比去年同期少了110人，如果與2020年相比，則多了25人；其中今年最多謀殺死亡的區域為芝南邊的奧斯汀(Austin)，共計有43人身亡。而被殺的死者中，逾9成死於槍口。

統計指出，芝城前十大謀殺人數的區域，依序為奧斯汀、南岸(South Shore，39死)、Auburn Gresham(32死)、西英格伍德(West Englewood，30死)、西加菲爾德公園(West Garfield Park，26死)、North Lawndale(25死)、羅斯蘭德(Roseland，25死)、新市(New City，23死)、Chatham(22死)、Humboldt Park(21死)。

華人 聚居的橋港區有一宗謀殺死亡，華埠 商圈所屬的阿莫廣場(Armour Square)有兩起謀殺致死，其他有較多華人居住的麥金利公園(Mckinley Park)有五起謀殺致死。

這些被殺致死人數中，多達586人因為中槍致命 。以族裔區分的話，非裔遭謀殺人數為495個，白西語裔(White Hispani)108名，白人28個，黑西語裔(Black Hispanic)五人，亞太裔三名，640人中有559個為男性，82名為女性。