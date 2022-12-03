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最忙1年… 疫後人力荒 芝城聖誕老人大缺工

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥地區今年鬧聖誕老人荒。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥地區今年鬧聖誕老人荒。(特派員黃惠玲／攝影)

坊間餐館、零售店面臨的人手不足問題，今年也發生在「聖誕老公公」身上，在芝城西北郊香柏市經營聖誕老公公人力派遣「Chicago Santas」達49年的史特勞斯(Keith Stras)說，今年是有史以來聖誕老公公最忙的一年，「周末已經排滿檔期，還有太多邀約都無法應付」，而這種情形在整個芝加哥都一樣。

史特勞斯說，他的公司今年的業務至少比往年多了四成，他列出旗下一名聖誕老公公的單日行程，上午在芝市北區的Zachary酒店扮演聖誕老公公四小時，接著到環區的餐館Berghoff待了六小時，然後到環區的Palmer Hotel又工作了兩小時，「幾乎每個聖誕老公公的行程都是馬不停蹄」。

史特勞斯說，懷舊、想逃離現實生活，加上今年郊區奧羅拉(Aurora)以及芝市小熊棒球隊主場的瑞格利菲爾德球場(Wrigleyville)均推出了德國聖誕市集等等因素，都讓今年的聖誕老人需求搶手。

早就9月就打電話預約聖誕老人的一家商店東主摩根(Dina Morgan)說，花了很長時間，至少打了八通電才終於找到兩場活動的兩位聖誕老人。

經營芝加哥租賃聖誕老公公網站(rentsantachicagoland.com)的老闆瑪斯(Curt Maas)說，今年從5月份就接到聖誕老公公的預約，然後這些電話越來越多，原本已經搬到奧克拉荷馬州的瑪斯，預料今年生意將會很好，還特別暫時回到芝加哥承接生意。

印第安納州戴爾市的聖誕老人史蒂爾(Roger Steele)說，今年比往年任何一年都忙碌，「很多人都是因為安度疫情，想要回歸正常生活而舉辦派對」，在此同時，有一些職業聖誕老公公因為疫情退出該行業，「需求多，供應少」導致現在聖誕老人稀缺的狀況。

芝加哥 疫情 奧克拉荷馬州

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