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芝加哥市級選舉郵寄選票 即起開放申請

特派員黃惠玲／芝加哥報導

華埠更好團結聯盟表示，明年2月28日舉行的芝加哥市級選舉，即日起開放申請郵寄投票(Vote by Mail)，想在家中輕鬆投票者，可上芝加哥選舉委員會官網點選中文說明後，直接從線上送出申請。

華埠更好團結聯盟指出，明年的市級選舉，將選出市長、書記官、財長、50個區的區長以及全新成立的22個警區區議會成員(Police District Councils)，每個警區將選出三名出任此新職位。

根據選委會網站，所有郵寄選票都會附上已付郵資的「交回選票信封」。

選民從官網申請郵寄投票時，選舉委員會將在「申請接受」、「寄出選票」、「收到已圈選選票」、「選票已經處理及計算」等時刻，寄發電子郵件通知至申請者郵箱。

如果想要下載郵寄投票紙質申請表的選民，也可從選委會網站下載2023年2月28日郵寄投票申請表格，然後填寫完成後到郵局寄出。

此外，選委會也提供選民選擇加入「永久郵寄投票名冊」，參加者在每次選舉前，選委會將把選票直接寄送到選民想收到選票的地址。此申請表格必須在任何選舉至少五天前通過專人遞送或郵寄至：Chicago Board of Elections, 69 W. Washington St. #800, Chicago, IL, 60602。

選委會將從明年1月19日起，開始寄出郵寄選票給申請的選民；2月23日則是申請郵寄選票的截止日；假使將已圈選選票寄回選委會者，必須蓋上最遲2月28日郵戳才有效，且這些選票必須在3月14日及之前寄抵選委會。

如不以郵寄方式交回選票，可直接到設置在任何提前投票所的「安全投遞箱」投遞選票，也可直接到其住址指定的分區投票站，將郵寄選票交還選舉官員後，重新領取選票在現場投票。

選民如遺失或從未收到郵寄選票，在簽署 「取消郵寄選票宣誓書」 後，可在為其住址指定的分區投票站投臨時選票 。

選委會並提醒，在圈選郵寄選票時，請使用黑色或藍色圓珠筆或氈尖筆，勿使用紅色筆，因為選票掃描器無法讀取紅色墨水。

進一步郵寄選票信息，可查詢選委會中文說明，網址：https://reurl.cc/X5Z5j7

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