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67呎… 全美最高「會唱歌聖誕樹」 密州重新登場

編譯周芳苑／綜合報導
全美最高「會唱歌的聖誕樹」11月底重新登場，創意十足。(取自臉書@Singing Christmas Tree)
全美最高「會唱歌的聖誕樹」11月底重新登場，創意十足。(取自臉書@Singing Christmas Tree)

聖誕佳節到了，全美各地五彩繽紛的聖誕樹爭奇鬥艷，而在密西根州馬斯基根市(Muskegon)的歷史中心Frauenthal Center，有棵全美最高「會唱歌的聖誕樹」今年重新登場。

這棵取名Mona Shores Singing Christmas Tree的歌唱聖誕樹即日起推出第37年的演出。這是由許多歌手排列而成的聖誕樹，由勞頓執導(Shawn Lawton)；他說，人們只要觀賞過這棵聖誕樹唱歌，就會不斷想舊地重遊。

歷史中心Frauenthal Center已為這棵全美最高歌唱聖誕樹搭建高67呎的金屬結構，莫納海岸高中合唱團(Mona Shores High School Choir)160 多位團員，今年將沿著整棵樹的結構及其底部齊聚高歌，該所學校管弦樂團50多名成員負責伴奏。

屆時合唱團及樂團將攜手表演《齊來崇拜歌》(O Come All Ye Faithful)、《聖誕鈴聲》(Jingle Bells)、及傳統燭光阿卡貝拉遊行《行在神的光中》(Siyahamba)等曲。

這項活動從1985年開辦以來已有3000多名歌手參加演唱。勞頓說， Frauenthal Center的佈景、根據音樂設定的2萬5000 盞燈是不拘形式的音樂組合，深受人們歡迎。

這棵「會唱歌的聖誕樹」演出門票15或18元；演出時間2日晚上7時、3日下午3時和晚上7時。

遊行 密西根州

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