67呎… 全美最高「會唱歌聖誕樹」 密州重新登場

全美最高「會唱歌的聖誕樹」11月底重新登場，創意十足。(取自臉書@Singing Christmas Tree)

聖誕佳節到了，全美各地五彩繽紛的聖誕樹爭奇鬥艷，而在密西根州 馬斯基根市(Muskegon)的歷史中心Frauenthal Center，有棵全美最高「會唱歌的聖誕樹」今年重新登場。

這棵取名Mona Shores Singing Christmas Tree的歌唱聖誕樹即日起推出第37年的演出。這是由許多歌手排列而成的聖誕樹，由勞頓執導(Shawn Lawton)；他說，人們只要觀賞過這棵聖誕樹唱歌，就會不斷想舊地重遊。

歷史中心Frauenthal Center已為這棵全美最高歌唱聖誕樹搭建高67呎的金屬結構，莫納海岸高中合唱團(Mona Shores High School Choir)160 多位團員，今年將沿著整棵樹的結構及其底部齊聚高歌，該所學校管弦樂團50多名成員負責伴奏。

屆時合唱團及樂團將攜手表演《齊來崇拜歌》(O Come All Ye Faithful)、《聖誕鈴聲》(Jingle Bells)、及傳統燭光阿卡貝拉遊行 《行在神的光中》(Siyahamba)等曲。

這項活動從1985年開辦以來已有3000多名歌手參加演唱。勞頓說， Frauenthal Center的佈景、根據音樂設定的2萬5000 盞燈是不拘形式的音樂組合，深受人們歡迎。

這棵「會唱歌的聖誕樹」演出門票15或18元；演出時間2日晚上7時、3日下午3時和晚上7時。