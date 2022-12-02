芝加哥臨時賭場 居民憂治安與交通惡化

百利賭場將在位於市中心的Medinah Temple開設臨時賭場。(Medinah Temple官網截圖)

獲得成立芝加哥 首家市區賭場的「百利」集團，日前公布臨時賭場Medinah Temple(600 N. Wabash)的修建計畫，出席該場公聽會的社區居民，十分擔憂該座臨時賭場將造成該區交通與治安黑暗期。

Medinah Temple位於俄亥俄街(Ohio St.)到安大略街(Ontario St.)間的瓦伯許街(Wabash St.)上，百利將把這個據點，打造為兼具賭博、餐廳、酒吧等功能的單一出入口娛樂地點。

許多居民擔心，屆時網約車、大型巴士出入，加上原本就已經令人頭痛的停車問題，都讓人預見街道將更為擁堵，住在Medinah Temple旁的麥卡席(Larry McCarthy)表達大力反對臨時賭場的意見，他說，一旦該地點變成賭場，交通問題勢必成為居民噩夢。

根據百利集團提出的交通分析報告，臨時賭場開業後，估計每分鐘將有四部車抵達賭場出入口，雖然該賭場沒有停車場，但報告提告附近地區有多達5000個停車空間，不過，百利沒有詳細解釋屆時會有多少可用的停車位。

負責該報告的費雪交通集團(Fish Transportation Group)資深顧問多然(Tim Doron)在公聽會上表示，該地區有充足的停車位，且這些停車地點步行就可以到賭場。

支持臨時賭場的巴堤(Gloria Batey)說，賭場帶來新的收入與就業 機會，「交通堵塞本來就是芝加哥生活的一部份，因此換來新的發展很值得」。

治安問題是當天會議中的另一項焦點議題，一名出席者說，賭場將成為破壞社區的力量，芝加哥警局對此回應，將增加警力資源，且讓警察 接受正確應對賭場可能出現問題的培訓，警局首席副總監卡特(Eric Carter)說，警方已經投資了車牌辨識器及最新的監視器等設備。

主管該區的42區區長瑞利(Brendan Reilly)也堅決反對將Medinah Temple作為百利的臨時賭場，他說，萊特福特此舉將使目前犯罪率不斷升高的該區加速惡化，且該區現在的交通已經就十分擁擠，加入賭場將讓河北區無法應對大量湧入的交通。

這座為於芝加哥河西區的賭場，預計在2023年推出臨時據點營業，全新賭場則將在2026年開幕。