狂飆3倍 芝25區地稅漲幅冠全城 區長痛批

包括芝市在內的庫克郡房地產中位稅金，平均比去年上漲8％。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克 郡財長派帕斯(Maria Papas)辦公室1日發布一份「2021年房地產 稅單報告」指出，根據發出的180萬張稅單，去年該郡屋主的中位房地產稅金，平均比前一年上漲8%，其中下西區(Lower West Side)的中位稅金激增將近三倍，漲幅高居芝加哥 之冠。

大部分的庫克郡屋主收到的房地產稅單都比去年高，而西語裔聚居的社區尤其飆漲嚴重，例如下西區物業東主的中位地產稅金額，從去年的2275元提高到7239元；另一個西語裔聚居的Avondale(33區)，中位地稅也從6060元漲至7398元，升幅27％。

25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)對此表示，「這個系統已被破壞殆盡了」，他所在的25區涵蓋了下西區大部分範圍，這些地區的地稅漲幅最大，他呼籲應對現行的房產稅制度進行改革，他也猛批部分腐敗政客，利用庫克郡審查委員會取得減稅，而將稅賦擔轉嫁給一般屋主。

盧漢士說，一名區內屋主向他表示，剛收到的地稅單金額飆漲三倍，根本無力負擔。

在此同時，芝城非裔聚居的一些社區，新的地稅單金額則出現下降，例如西加菲爾德公園(West Garfield Park)，屋主的中位房地產稅減少了45％。

整體來說，該郡的地稅總額增加了6億1400萬元至167億，增幅為3.8%，這些稅金將支付給學校、醫療照顧、公園、圖書館以及其他政府服務項目，過去22年來，庫克郡的房地產稅單金額每年都持續增長。

因為商業建物普遍估價都下跌，因此一般物業主必須負擔增收稅金中的3億3000萬(53.6%)。

派帕斯的報告並列出地稅提高的主要原因，其中芝加哥市府的稅收負擔增加了9400萬元，芝加哥公校系統的徵稅金額更提高了1.14億元。她表示，大部分的地稅都撥給學校使用，為了避免屋主被龐大的稅金嚇跑，她主張徵稅機構考慮其他可能方式資助學校，「否則一直把不斷增加的學校經費，讓一般屋主承擔，人們一定會開始搬離」。

除芝加哥市之外的庫克郡郊區的地稅也同樣上漲，其中北郊與西北郊的稅金提高了9400萬元，南郊與西南郊屋主的地稅增幅較小，但總體也提高了3500萬元。