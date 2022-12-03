SUSHI+回轉壽司餐館擴充營業　即日宣佈：Shabu Plus Rotary 將落戶中國城

SUSHI+回轉壽司非常高興地宣布，將為大家帶來另一個令人興奮的全新概念，旋轉日式火鍋（涮涮鍋） Shabu Plus Rotary 將落戶中國城，敬請期待！

Sushi + (Rotary Sushi) 回轉壽司餐館在兔年來臨之際，對外宣佈重大好消息！公司將擴充營業，把日式火鍋（涮涮鍋） Shabu Plus Rotary 引入芝加哥中國城，成為第一家新潮獨特的火鍋店。喜歡涮涮鍋的吃貨很快將在中國城就能夠享受到食物已經準備好，隨時可以烹飪這種就餐體驗！Shabu Plus Rotary 將美食 和娛樂融為一體，必將成為唐人街首創的高級用餐體驗！也將成為芝加哥最大的 Shabu 旋轉新景點。SUSHI+回轉壽司餐館表示，Shabu Plus Rotary 將于2023年開業，敬請期待！

火鍋熱是當今吃貨們最喜愛的用餐體驗之一，也是一種獨特的家庭友好餐聚方式，美味的金針菇、和牛牛肉、蝦醬、魚肚等各式湯底為基礎，食材可以是普通的豆腐、蘿蔔、芋頭、蔬菜 ，也可以是各式肉類和海鮮等，融合了奢華與簡約。Shabu Plus 涮涮鍋是讓顧客在旋轉帶里自由地選擇自己最喜歡的食物，旋轉帶展示的大量精選的精美肉類、海鮮、蔬菜和不同類型的亞洲麵點任君選擇，然後將其放入美味的湯底中即可享用，顧客不用花時間點餐和等待他們的食物，旋轉帶火鍋可以同時為許多顧客提供服務，其時尚的設計強調速度和功效。