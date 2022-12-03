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SUSHI+回轉壽司餐館擴充營業　即日宣佈：Shabu Plus Rotary 將落戶中國城

本報芝加哥訊
SUSHI+回轉壽司非常高興地宣布，將為大家帶來另一個令人興奮的全新概念，旋轉日式火鍋（涮涮鍋） Shabu Plus Rotary 將落戶中國城，敬請期待！
SUSHI+回轉壽司非常高興地宣布，將為大家帶來另一個令人興奮的全新概念，旋轉日式火鍋（涮涮鍋） Shabu Plus Rotary 將落戶中國城，敬請期待！

Sushi + (Rotary Sushi) 回轉壽司餐館在兔年來臨之際，對外宣佈重大好消息！公司將擴充營業，把日式火鍋（涮涮鍋） Shabu Plus Rotary 引入芝加哥中國城，成為第一家新潮獨特的火鍋店。喜歡涮涮鍋的吃貨很快將在中國城就能夠享受到食物已經準備好，隨時可以烹飪這種就餐體驗！Shabu Plus Rotary 將美食和娛樂融為一體，必將成為唐人街首創的高級用餐體驗！也將成為芝加哥最大的 Shabu 旋轉新景點。SUSHI+回轉壽司餐館表示，Shabu Plus Rotary 將于2023年開業，敬請期待！

火鍋熱是當今吃貨們最喜愛的用餐體驗之一，也是一種獨特的家庭友好餐聚方式，美味的金針菇、和牛牛肉、蝦醬、魚肚等各式湯底為基礎，食材可以是普通的豆腐、蘿蔔、芋頭、蔬菜，也可以是各式肉類和海鮮等，融合了奢華與簡約。Shabu Plus 涮涮鍋是讓顧客在旋轉帶里自由地選擇自己最喜歡的食物，旋轉帶展示的大量精選的精美肉類、海鮮、蔬菜和不同類型的亞洲麵點任君選擇，然後將其放入美味的湯底中即可享用，顧客不用花時間點餐和等待他們的食物，旋轉帶火鍋可以同時為許多顧客提供服務，其時尚的設計強調速度和功效。

“Shabu Plus Rotary”隸屬於著名的中國城壽司店“Sushi Plus Rotary”。而 Shabu Plus 的地址將在位於中國城華埠廣場12生肖對面 SUSHI+回轉壽司餐館的左邊現空置商鋪（萬濠大酒樓一樓），現正準備裝修。不日大家將可享受日式涮涮鍋， Shabu Plus 也將旋轉帶融入令人愉悅的時尚風格中。Sushi Plus Rotary 將繼續推出各種超人氣日式壽司套餐和日式美食，敬請大家繼續關注和支持。歡迎致電訂餐：中國城分店：312-929-2446（2131 S.Archer Ave. Chicago, IL 60616）。Aurora總店：(630)820-1666（4430 Fox Valley Center Dr. #106 Aurora, IL 60504），Chicago(Broystown)北華埠分店：872-802-0980（3219 N. BroadwayChicago, IL 60657）或訪問網站：www.rotarysushi.com下訂單。

Sushi Plus Rotary 將繼續推出各種超人氣日式壽司套餐和日式美食，...
Sushi Plus Rotary 將繼續推出各種超人氣日式壽司套餐和日式美食，敬請大家繼續關注和支持。

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