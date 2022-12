SUSHI+回轉壽司餐館擴充營業　即日宣佈：Shabu Plus Rotary 將落戶中國城

Sushi Plus Rotary 將繼續推出各種超人氣日式壽司套餐和日式美食,敬請大家繼續關注和支持。

Sushi + (Rotary Sushi) 回轉壽司餐館在兔年來臨之際,對外宣佈重大好消息!公司將擴充營業,把日式火鍋(涮涮鍋)Shabu Plus Rotary引入芝加哥中國城,成為第一家新潮獨特的火鍋店。喜歡涮涮鍋的吃貨很快將在中國城就能夠享受到食物已經準備好,隨時可以烹飪這種就餐體驗!Shabu Plus Rotary 將美食 和娛樂融為一體,必將成為唐人街首創的高級用餐體驗!也將成為芝加哥最大的Shabu旋轉新景點。SUSHI+回轉壽司餐館表示,Shabu Plus Rotary將於2023年開業,敬請期待!

火鍋熱是當今吃貨們最喜愛的用餐體驗之一,也是一種獨特的家庭友好餐聚方式,美味的金針菇、和牛牛肉、蝦醬、魚肚等各式湯底為基礎,食材可以是普通的豆腐、蘿蔔、芋頭、蔬菜 ,也可以是各式肉類和海鮮等,融合了奢華與簡約。Shabu Plus涮涮鍋是讓顧客在旋轉帶里自由地選擇自己最喜歡的食物,旋轉帶展示的大量精選的精美肉類、海鮮、蔬菜和不衕類型的亞洲麵點任君選擇,然後將其放入美味的湯底中即可享用,顧客不用花時間點餐和等待他們的食物,旋轉帶火鍋可以衕時為許多顧客提供服務,其時尚的設計強調速度和功效。

“Shabu Plus Rotary”隸屬於著名的中國城壽司店“Sushi Plus Rotary”。而Shabu Plus 的地址將在位於中國城華埠 廣場12生肖對面SUSHI+回轉壽司餐館的左邊現空置商鋪(萬濠大酒樓一樓),現正準備裝修。不日大家將可享受日式涮涮鍋,Shabu Plus 也將旋轉帶融入令人愉悅的時尚風格中。Sushi Plus Rotary將繼續推出各種超人氣日式壽司套餐和日式美食,敬請大家繼續關注和支持。歡迎致電訂餐:中國城分店:312-929-2446(2131 S.Archer Ave. Chicago, IL 60616)。Aurora總店:(630)820-1666(4430 Fox Valley Center Dr. #106 Aurora, IL 60504),Chicago(Broystown)北華埠分店:872-802-0980(3219 N. BroadwayChicago, IL 60657)或訪問網站:www.rotarysushi.com下訂單。