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國民黨海外部主任訪芝 感謝支持贏選戰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
中國國民黨海外部主任陳以信(右二)訪問芝城。(特派員黃惠玲／攝影)
中國國民黨海外部主任陳以信(右二)訪問芝城。(特派員黃惠玲／攝影)

中國國民黨中央海外部主任、中華民國立法委員陳以信29日訪問芝城時表示，國民黨在剛結束的九合一選舉中，獲得四分之三席次，是人民對國民黨重新信任、重新賦予力量的最佳證明，而接下來能否重返執政、取得國會多數，還有很長的路要走，因此希望大家繼續堅持努力。

中國國民黨海外部主任陳以信(左)訪問芝城，圖右為國民黨美中支部常委孫序彰。(特派...
中國國民黨海外部主任陳以信(左)訪問芝城，圖右為國民黨美中支部常委孫序彰。(特派員黃惠玲／攝影)

在國民黨美中支部常委關其煉、趙汝爽、孫序彰的陪同下，陳以信拜會了芝城華埠國民黨美中支部會所等地，並與國民黨支持者廣泛交換意見，短暫停留芝城期間，他還與芝城中華會館主席伍健生等數十位僑社代表、國民黨黨員於華埠彩蝶軒餐廳餐敘。

陳以信表示，海外黨員與支持者，是中國國民黨最大的力量之一，此次台灣縣市長選舉中，國民黨拿下四分之三席次，就是台灣人民相信國民黨能夠治理台灣絕大多數縣市的展現，也顯示現在的執政黨失去民心。

中國國民黨海外部主任陳以信(立者)訪問芝城。(特派員黃惠玲／攝影)
中國國民黨海外部主任陳以信(立者)訪問芝城。(特派員黃惠玲／攝影)

不過，他接著說，這次的選舉成績「高興一天就好」，因為還有更重大的任務必須完成，那就是取得2024年大選的勝利，他也引用國父孫中山「革命尚未成功，同志仍須努力」的名言，期待海外支持者繼續發揮力量，成為國民黨堅強後盾。

擔任國民黨海外部主任以來，陳以信首次訪問芝加哥，他畢業於國立台灣大學政治系，英國倫敦大學亞非學院經濟系碩士、博士，英國劍橋大學政治與經濟研究系博士後研究員，曾任中華民國總統府發言人，美國華府台美研究中心執行長，中國國民黨文傳會副主委兼發言人及國際事務部主任，現為中華民國立法院外交委員會召集委員，中國國民黨中央政策會副執行長兼中央海外部主任。

中國國民黨海外部主任陳以信(立者)訪問芝城。(特派員黃惠玲／攝影)
中國國民黨海外部主任陳以信(立者)訪問芝城。(特派員黃惠玲／攝影)

國民黨 芝城 中華民國

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