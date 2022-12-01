止跌回升 芝加哥市立學院學生數重現成長

芝加哥市立社區學院指出，有越來越多學生在疫情後重回校園學習專業。(芝市立社區學院臉書)

經過前幾年的急劇下降，芝加哥市立社區學院學生人數終於在今秋略有恢復，統計顯示，芝市立學院今秋招生 人數達到3萬4798人，比去年同期成長了6.9%，增幅超過伊州 其他地區的社區學院，也比全美平均水準高。

學生人數的上升，雖仍未使芝市立社區學院旗下的七所學院恢復到疫情 前的入學人數，但對於整個系統來說，還是非常令人開心的積極信息。

芝市立社區學院總校長薩爾崗多(Juan Salgando)說，「我們對此非常滿意，希望能延續此趨勢的基礎，再接再厲招募更多學生」，他並表示將努力恢復疫情前的註冊學生人數。

芝社區大學今秋共有3萬4798人註冊，比去年同期的3萬2565名學生增加了2233位，數據指出，七所社區學院中有六所人數都提高。

薩爾崗多說，社區學院過去幾年，陸續採取增加提供更多獎學金、深化與芝加哥公校系統合作、增加推出客製化課程等策略來吸引學生就讀。

包括市立及伊州社區學院中，「成人教育」是學生人數增加最多的類別，以芝市為例，此類學生今年就多了1098人，較去年同期激增16.6%，薩爾崗多表示，可見那些疫情期需要承擔家庭或工作責任的群體，正在返回校園。

儘管對於前景謹慎樂觀，但無庸置疑過去四年芝市社區學院的入學人數降幅明顯。2018年該系統的註冊學生增加了1.1萬名，總人數達4萬5938人，在接下來的兩年裡，平均每年減少5000名學生入學。

薩爾崗多表示，不太可能一夜間就是入學人數恢復到往日顛峰水平，尤其芝城過去十年人口外流嚴重。

伊州其他公立社區學院，同樣在過去幾年出現招生人數下降的情形，2020年全州範圍內的社區學院學生大幅減少了13.8%，今年伊州社區學院學生也有增加，不過，增幅僅為1.5%。

伊州社區學院委員會近日還發布了一份報告指出，該州今年招生增長速度，超過全美社區學院，該報告還提到，與疫情爆發以來的任何時候相比，現在有更多學生回到校園學習專業。