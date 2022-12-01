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伊州頂尖高中IMSA 新學年首度招收外州生

特派員黃惠玲／芝加哥報導
IMSA以科學、數學成績傑出聞名，該校也是伊州各項STEM項目競賽的常勝軍。(IMSA臉書)
IMSA以科學、數學成績傑出聞名，該校也是伊州各項STEM項目競賽的常勝軍。(IMSA臉書)

學術表現出的知名住宿學校-伊利諾州數學與科學高中(Illinois Math and Science Academy，IMSA)宣布，將從2023-2024學年開始，開放招收小部分的外州學生就讀，由於該校為伊州公立高中，這些外州新生經錄取同時，須支付5萬3790元的學費與雜費。

IMSA表示，目前該校從10到12年級共有650位學生，新學年會開始招收外州生，不過名額有限，這些外州學生無法享受跟州內生一樣的學費、食宿費全免的福利，每名就讀外州生，要自掏腰包支付5萬多元的學雜費。

IMSA校長葛拉澤爾(Evan Glazer)說，向伊州以外的學生開放招生，有利於該校建立更強大的跨文化學生群體，因為這樣的學生組合，可以帶來更具思考性、綜合性的領導人才及問題解決者，他表示，此舉可望讓學生受到啟發開創新的想法與發明。

伊州數學與科學高中成立已達36年，為全美頂級的STEM(科學、技術、工程、數學)高中，該校畢業生有不少都進入長春藤大學或其他名校就讀，校友包括Youtube共同創辦人陳士駿(Steve Chen)。

這所學校位於芝城西郊的奧羅拉市(Aurora) ，所有學生都需住在校內。州內生的費用是根據學生家庭的收入等標準決定，三年制的高中課程費用從1800元到1萬9000元不等，如果學生符合聯邦免費與減價午餐計畫者，費用則可全免。除了上述雜費，州內生免付學費、食宿費，因為這些開支均由州府負擔。

IMSA指出，新增收的外州學生名額，不會占用任何州內生的錄取人數，想申請該校的話，必須提出學業成績、課外活動、論文、教師推薦信與SAT成績。

有意申請在新學年入讀者，申請截止日為明年2月8日，進一步資訊，可查詢官網：https://reurl.cc/ROe7Rn

伊州 招生 芝城

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