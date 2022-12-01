明州燈光之旅 打造夢幻聖誕吸睛 12/26截止

明尼蘇達州北邊的得路斯市(Duluth)在前灣節慶公園(Bayfront Festival Park)每年舉辦「班特利斐爾的燈光之旅」(Bentleyville Tour of Lights) 戶外燈展。(記者陳曼玲╱攝影)

自2009年聖誕節 期以來，明尼蘇達州北邊的得路斯市(Duluth)在前灣節慶公園(Bayfront Festival Park)每年11月底舉辦名為「班特利斐爾的燈光之旅」(Bentleyville Tour of Lights) 戶外燈展，以各種主題、用價值20萬元的大小燈飾裝飾園內，估計電費高達1萬元。

明尼蘇達州北邊的得路斯市(Duluth)在前灣節慶公園(Bayfront Festival Park)每年舉辦「班特利斐爾的燈光之旅」(Bentleyville Tour of Lights) 戶外燈展。(記者陳曼玲╱攝影)

該項燈展還有聖誕老人造訪，並提供免費餅乾、巧克力熱飲、爆米花與烤棉花糖等，大人小孩都能開心地度過夢幻般的聖誕夜晚。去年由於新冠疫情，活動僅開放開車通過(drive through)參觀，因此今年重新開放後，吸引大批民眾前往。

「班特利斐爾的燈光之旅」的歷史要追溯到2001年，33歲的班特利(Nathan Bentley)在聖誕節前夕裝飾自己在明州 艾斯科(Esko)的家。之後他每年增添更多燈飾，他的朋友以蘇斯博士(Dr. Seuss)繪寫的童書中的胡斐爾(Whoville) 來戲稱他的家為班特利斐爾(Bentleyville)，而「班特利斐爾燈光之旅」從此誕生。

園內提供免費餅乾、巧克力熱飲、爆米花與烤棉花糖等，大人小孩都能開心地度過夢幻般的聖誕夜晚。(記者陳曼玲╱攝影)

2004年班特利全家搬到克羅克特市(Cloquet)，他想為四個孩子建造更大的聖誕燈飾並吸引人前來觀看，當年他用了4萬5000 盞燈組成的78呎高城堡樣式的入口，還在院子裡的樹上掛著 500 多片發光的雪花，並增設數個取暖與烤棉花糖的火爐。

今年此活動截止日為12月26日，即起開放時間為周日到周四晚上5時到9時，週五和周六為5時到10時，入場完全免費，園內的停車費為10元。

明尼蘇達州北邊的得路斯市(Duluth)在前灣節慶公園(Bayfront Festival Park)每年舉辦「班特利斐爾的燈光之旅」(Bentleyville Tour of Lights) 戶外燈展。(記者陳曼玲╱攝影)

另外，前來觀賞的遊客還可選擇不同的體驗，例如乘坐直升機從空中鳥瞰蘇必略湖畔燈火通明的美麗夜景；或搭乘北岸觀光 火車(NorthShore Scenic Railroad)，從Fitger商城出發，沿著鐵軌前往班特利斐爾，途中可觀賞到當地的地標－空中升降橋，火車票每人10元，可上網預購：duluthtrains.com/event/bentleyville。銷售收入的 10% 將用於資助每年一度的「班特利斐爾的燈光之旅」。